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Рубль незначительно ослаб к доллару
27.05.2020 10:02 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTРубль незначительно ослаб к доллару (меньше, чем на копейку). К евро рубль также ослаб и также незначительно - на копейку. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 40 копеек. Евро по Нацбанку 2,63. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла, 3 рубля 38 копеек стоят 100 российских рублей, подорожав почти на 3 копейки за сутки.
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Рубль незначительно ослаб к доллару (меньше, чем на копейку). К евро рубль также ослаб и также незначительно - на копейку. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 40...
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