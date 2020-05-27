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Рубль незначительно ослаб к доллару

27.05.2020 10:02 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Рубль незначительно ослаб к доллару (меньше, чем на копейку). К евро рубль также ослаб и также незначительно - на копейку. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 40 копеек. Евро по Нацбанку 2,63. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла, 3 рубля 38 копеек стоят 100 российских рублей, подорожав почти на 3 копейки за сутки.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рубль незначительно ослаб к доллару (меньше, чем на копейку). К евро рубль также ослаб и также незначительно - на копейку. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 40...
 
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