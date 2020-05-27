|
Беларусбанк изменил порядок погашения некоторых кредитов
27.05.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусбанк изменил порядок погашения кредитов, предоставленных через интернет-банкинг, сообщается на сайте банка.
«В связи с изменением пoрядка пoгашения кредитoв
СБ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусбанк изменил порядок погашения кредитов, предоставленных через интернет-банкинг, сообщается на сайте банка. «В связи с изменением пoрядка пoгашения...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)