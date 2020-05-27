Цепкало выступил на родине жены: о смертной казни, БелАЭС, президентстве, хорошем вине и коровках Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Пока вечером 26 мая в Барановичах блогер Сергей Тихановский собирал подписи за жену — технического кандидата в кандидаты на пост президента Беларуси, — в Могилев приехал другой кандидат в кандидаты — Валерий Цепкало. Это была кардинально другая встреча: камерная, закрытая — потому что с инициативной группой. На ней бизнесмен и экс-директор белорусского Парка высоких технологий в том числе ответил на вопросы о своем отношении к смертной казни, алкоголю и БелАЭС.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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На встречу Валерий Цепкало приехал на полчаса позже заявленного времени и с ходу извинился: мол, в Минске был дождь, и он просил жену выезжать из столицы спокойно — ради безопасности. Жена Вероника, к слову, могилевчанка, сказал Цепкало.

— А я сам из Гродно. Жена тут родилась, ходила в школу, поступила в университет. Потом, правда, перевелась в Минск. Но, естественно, связи с Могилевом не теряла.

Сестра жены Валерия Цепкало, Наталья, тоже была в зале «Технопарка», где собралось около 25 человек из числа инициативной группы создателя ПВТ.

Самой интересной частью встречи были, пожалуй, ответы Цепкало на вопросы, которые задали собравшиеся. Потому кратко приведем самые запоминающиеся из них.

О смертной казни

Вопрос для Цепкало сложный. Он разделяет случаи, когда вина человека в совершении убийства очевидна, и когда в этом есть сомнения. Но в обоих случаях он придерживается позиции российского и американского законодательства, когда виновного могут приговорить к смертной казни, но не приводят приговор в исполнение, накладывая мораторий. Потому что были случаи, когда человек сознавался в убийстве, а через несколько лет с помощью экспертизы находили настоящего преступника.

О белорусской АЭС и экономике

— С моей точки зрения, это [строительство АЭС] ошибка, — сказал Валерий Цепкало. — Я могу сослаться на свой опыт работы в Скандинавии, где просто пошли по пути модернизации существующих теплоэлектростанций.

Он объяснил, что котельные в Беларуси, которые сейчас, по его данным, имеют КПД 40%, можно сделать более производительными раза в два, как шведские и финские. Причем независимо от вида топлива. А еще можно использовать возобновляемые источники энергии — например, дерево. Точнее — его отходы в виде топливных брикетов как побочный продукт деревообработки.

Деревообработка как сфера промышленности для Беларуси, к слову, более экономически целесообразна. Так как этот ресурс, который в стране есть и возобновляем, считает Цепкало. В отличие от предприятий, которые работают на привозном сырье, которые энергозатратны, и для которых, по сути, и строится АЭС.

По мнению Цепкало, гораздо более логичным и экономически выгодным было бы пользоваться другими вариантами. Где необходимо, пользоваться аутсорсингом, а еще — выносить энергоемкое производство, например, в Россию, где энергетика дешевле.

О президентстве и его сроках

Во-первых, президент должен избираться не более чем на 2 срока, считает Валерий Цепкало. За это время он сможет применить свой жизненный опыт, полученный до избрания главой государства. Потому что после избрания жизненный опыт заканчивается, и человек, наделенный такой властью, постепенно теряет связь с интересами и взглядами остальных граждан страны.

Во-вторых, Цепкало считает, что президентская республика — не самая успешная форма правления для развития страны, если судить по опыту постсоветских республик. И в первую очередь потому, что человеку, принимающему ключевые решения, нужны оппоненты и разные точки зрения для выбора лучшего варианта.

На вопрос о том, что Цепкало будет делать в первые 100 дней работы президентом, кандидат в кандидаты тоже ответил привычно описательно и с примером из истории. Но смысл его ответа — учиться. Речь о том, что нужно не изобретать велосипед, о том, чтобы воспользоваться лучшим опытом других стран, которые совершили прорыв: в здравоохранении — Грузии, в строительстве дорог — Финляндии, в архитектуре — Италии и т.д.





Об алкоголе

Валерий Цепкало любит вино и не видит разницы между напитками за 10 и за 100 евро за бутылку. Но сейчас, во время кампании, говорит, не пьет ни бокала.

По его мнению, проблему алкоголизма в стране решат не запреты — скорее, решит опыт Испании, Италии, Греции, то есть развитие культуры пития и качественный продукт.

— Что я сделаю? Я сниму НДС со всей сферы. Вино будет качественным, сухим, виноградным по доступной цене. А не той бадягой, которую разливают белорусы, — сказал Цепкало.

О гарантиях первому президенту Беларуси (по предложению Канопацкой)

Речь зашла и о разработке экс-депутата, а теперь потенциального кандидата в президенты Анны Канопацкой законопроекта «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

Канопацкая предлагала обеспечить семью Лукашенко охраной, пенсией и неприкосновенностью за счет госбюджета, а также закрепить за первым президентом одну из резиденций для проживания.

Согласно статье 39 закона «О Президенте Республики Беларусь», в случаях истечения срока полномочий, отставки президента, досрочного освобождения президента от должности бывшему президенту устанавливается пенсия в размере, определяемом законодательством, предоставляется государственное жилье в населенном пункте Беларуси, который он сам выберет.

— Я считаю, что мы должны просто перевернуть страницу и оставить Лукашенко там, где он находится. А именно — в истории, в этих традиционных сельских укладах, в том, что ему нравится: свинки там, коровки, экологически чистое молоко. Арбузы он собирает, по 4 мешка картошки в Кремль приносит. Ради бога, пусть этим занимается в одной из резиденций. Пусть живет этим, потому что видно же, что он делает это с огромным азартом. А мы поведем Беларусь вперед — в будущее, — ответил Валерий Цепкало.

О втором туре выборов и снятии в пользу другого кандидата

— Я на сегодняшний момент не знаю ни одной внятной программы. Сегодня все кандидаты выступают за все хорошее и против всего плохого. Конкретики я пока никакой не видел. Гипотетически, если произойдет ситуация, когда я дальше не пройду и смогу отдать свои голоса в пользу другого кандидата, то я готов это сделать ради общего дела и смены курса. Если его программа будет резонировать с моими представлениями о том, куда и как должна двигаться страна, — сказал Цепкало.

Но пока он готов пойти до конца.

В скором времени Валерий Цепкало пообещал опубликовать «статью» о том, какой он видит реформу пенсионной системы, и сравнить ее с тем, что есть сейчас. А на прощание попросил:

— Друзья, сейчас просто помогите собрать подписи. Мы хотим двигать нашу страну вперед.