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Теперь уже точно «шенген» по 35 евро. ЕС одобрил визовое соглашение с Беларусью

27.05.2020 16:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет ЕС одобрил соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью.

— Сегодня Совет одобрил решение о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Беларусью, — говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в среду в Брюсселе.

В соответствии с соглашением об упрощении визового режима стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусских граждан снижается с 80 до 35 евро. Сокращается список документов, которые необходимо подать при обращении за визами, предусматривается возможность выдачи многоразовых виз на срок от одного года до пяти лет. Время принятия решения о выдаче визы сократится до 10 дней, многие категории граждан смогут обращаться за бесплатной визой.

Как ранее поясняли в белорусском МИД, «соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после получения соответствующего уведомления от европейской стороны».

 
 
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- Сегодня Совет одобрил решение о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Беларусью, - говорится в заявлении Совета ЕС,...
 
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