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Слагаемые успеха

27.05.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Операторов машинного доения здесь работает пять человек, это: Ирина Альбиновна Жилевич, Наталья Анатольевна Илюкович, Татьяна Вячеславовна Веленцевич, Тамара Михайловна Иванова, Алла Иосифовна Уляшко - все ответственные и добросовестные животноводы.

Слагаемые успеха

Слагаемые успеха

Слагаемые успеха

Слагаемые успеха

МТК представляет собой сплоченный коллектив единомышленников, девизом работы которых является мушкетерское: "Один - за всех, все - за одного". Если раньше был разобщенный коллектив, то за последний год многое изменилось к лучшему. Уволились с работы те, кто недобросовестно выполнял свою работу, злоупотреблял спиртным.
Из мелочей складывается успех. Мини-сад посадили рядом с фермой. Мотоблок восстановили из металлолома, бензокоса, бензопила - свои на ферме. Что-то поменяли, что-то подкрасили. Если есть возможность - люди делают не только свою прямую работу, но и что-то необходимое, нужное для всех.
Постоянно ощущается поддержка руководителя хозяйства Дмитрия Мечиславовича Буйко.
Среднесуточный удой на корову по МТК составляет 11 литров, среднесуточный привес КРС - 900 граммов. Из 725 коров - 45 нетелей, 105 телочек.
Достойным показателям в производстве молока способствует хорошая кормовая база: есть в необходимых количествах концентраты, зеленая масса, в необходимой пропорции организована резка солома, которая добавляется в корма. Пастбища хозяйства в хорошем состоянии, пастбищный выгон скота также способствует увеличению надоев молока. Буренки получают все необходимое - и отдача не замедлила сказаться.
Изменились в лучшую сторону показатели по молоку и по привесам. Это способствует стимулированию труда и делает работу на ферме престижной и почетной.

П. ВЛАДИН.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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Операторов машинного доения здесь работает пять человек, это: Ирина Альбиновна Жилевич, Наталья Анатольевна Илюкович, Татьяна Вячеславовна...
 
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