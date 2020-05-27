Слагаемые успеха

Источник материала: Ивьевский край

Операторов машинного доения здесь работает пять человек, это: Ирина Альбиновна Жилевич, Наталья Анатольевна Илюкович, Татьяна Вячеславовна Веленцевич, Тамара Михайловна Иванова, Алла Иосифовна Уляшко - все ответственные и добросовестные животноводы.

















МТК представляет собой сплоченный коллектив единомышленников, девизом работы которых является мушкетерское: "Один - за всех, все - за одного". Если раньше был разобщенный коллектив, то за последний год многое изменилось к лучшему. Уволились с работы те, кто недобросовестно выполнял свою работу, злоупотреблял спиртным.

Из мелочей складывается успех. Мини-сад посадили рядом с фермой. Мотоблок восстановили из металлолома, бензокоса, бензопила - свои на ферме. Что-то поменяли, что-то подкрасили. Если есть возможность - люди делают не только свою прямую работу, но и что-то необходимое, нужное для всех.

Постоянно ощущается поддержка руководителя хозяйства Дмитрия Мечиславовича Буйко.

Среднесуточный удой на корову по МТК составляет 11 литров, среднесуточный привес КРС - 900 граммов. Из 725 коров - 45 нетелей, 105 телочек.

Достойным показателям в производстве молока способствует хорошая кормовая база: есть в необходимых количествах концентраты, зеленая масса, в необходимой пропорции организована резка солома, которая добавляется в корма. Пастбища хозяйства в хорошем состоянии, пастбищный выгон скота также способствует увеличению надоев молока. Буренки получают все необходимое - и отдача не замедлила сказаться.

Изменились в лучшую сторону показатели по молоку и по привесам. Это способствует стимулированию труда и делает работу на ферме престижной и почетной.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.