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Всемирный банк рассматривает возможность финподдержки малого и среднего бизнеса в Беларуси

28.05.2020 10:14 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Об этом журналистам рассказал глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер. По его словам, у правительства появились идеи по расширению программ социальной поддержки для тех, кто уязвим в период эпидемии. Ранее банк получал запросы со стороны Совмина на поддержку усилий страны по финансированию малых, микро- и средних предприятий, а также домохозяйств через социальные программы, и сейчас представительство Всемирного банка в Беларуси тщательно рассматривает эти обращения. Отметим, на прошлой неделе Всемирный банк утвердил выделение пакета поддержки в размере 90 миллионов евро для финансирования проекта по реагированию на COVID-19 в Беларуси, а также займа в 100 миллионов евро для модернизации системы высшего образования.

 
 
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Об этом журналистам рассказал глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер. По его словам, у правительства появились идеи по расширению...
 
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