От 10 тысяч до 200 тысяч. Сколько подписей за неделю собрали за будущих кандидатов в президенты

Источник материала: Tut.by

Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты стартовал неделю назад. TUT.BY узнал, сколько подписей уже удалось собрать инициативным группам.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Не все 15 зарегистрированных инициативных групп включились в процесс по сбору подписей в первый же день. Например, в группу Виктора Бабарико вошло более 9 тысяч человек, и несколько дней ушло на то, чтобы только раздать им подписные листы. Такая ситуация была у многих, поэтому сбор подписей инициативные группы начали в разные дни.

На 28 мая результаты такие:

Александр Лукашенко — более 200 тысяч подписей;

— более 200 тысяч подписей; Виктор Бабарико — 50 тысяч подписей;

— 50 тысяч подписей; Наталья Кисель — 37 840 подписей;

— 37 840 подписей; Сергей Черечень — 21 250 подписей;

— 21 250 подписей; Валерий Цепкало — почти 20 тысяч подписей;

— почти 20 тысяч подписей; Андрей Дмитриев — 16 тысяч подписей;

— 16 тысяч подписей; Анна Канопацкая — более 10 тысяч подписей.

Депутат Олег Гайдукевич до того, как заявить, что снимается с выборов , успел собрать за свое выдвижение 30 тысяч подписей. Он отметил, что передаст их в штаб Александра Лукашенко, но это невозможно: закон не предусматривает передачу подписей за одного потенциального кандидата другому.

Представители оппозиции Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Николай Козлов, Владимир Непомнящих подписи за свое выдвижение собирать не планировали изначально. Они зарегистрировали свои инициативные группы, чтобы выходить на разрешенные законом пикеты и общаться с людьми.

Примерно такая же ситуация со Светланой Тихановской. Как сообщал Телеграм-канал «Страна для жизни» , в Барановичах 26 мая за Тихановскую собрали 1500 подписей. Но подписи, которые люди оставляют на многочисленных пикетах по всей Беларуси, руководителя инициативой группы Сергея Тихановского не интересуют: ранее он заявлял, что участвовать в выборах, в которых «участвует Лукашенко, а голоса считает Ермошина», не видит смысла.

Фермер Юрий Ганцевич централизованно начнет собирать подписи на пикетах 29−31 мая, которые проведет в поле. На «культурный праздник с конкурсами и различными развлечениями» фермер даже пригласил Александра Лукашенко, пообещав подготовить вертолетную площадку.

Музыкант Александр Таболич подписи за себя собирает онлайн. И даже не просит оставлять паспортные данные — подписи нужны только чтобы проверить, сколько людей готовы подписаться за него. Подписи оффлайн Таболич тоже собирает, но назвать цифру пока не готов.