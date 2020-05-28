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От 10 тысяч до 200 тысяч. Сколько подписей за неделю собрали за будущих кандидатов в президенты
28.05.2020 09:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты стартовал неделю назад. TUT.BY узнал, сколько подписей уже удалось собрать инициативным группам.
Не все 15 зарегистрированных инициативных групп включились в процесс по сбору подписей в первый же день. Например, в группу Виктора Бабарико вошло более 9 тысяч человек, и несколько дней ушло на то, чтобы только раздать им подписные листы. Такая ситуация была у многих, поэтому сбор подписей инициативные группы начали в разные дни.
На 28 мая результаты такие:
Депутат Олег Гайдукевич до того, как заявить, что
Представители оппозиции Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Николай Козлов, Владимир Непомнящих подписи за свое выдвижение собирать не планировали изначально. Они зарегистрировали свои инициативные группы, чтобы выходить на разрешенные законом пикеты и общаться с людьми.
Примерно такая же ситуация со Светланой Тихановской. Как сообщал Телеграм-канал
Фермер Юрий Ганцевич централизованно начнет собирать подписи на пикетах 29−31 мая, которые проведет в поле. На «культурный праздник с конкурсами и различными развлечениями» фермер даже
Музыкант Александр Таболич подписи за себя собирает онлайн. И даже не просит оставлять паспортные данные — подписи нужны только чтобы проверить, сколько людей готовы подписаться за него. Подписи оффлайн Таболич тоже собирает, но назвать цифру пока не готов.
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Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты стартовал 21 мая. Подписи собирают не все зарегистрированные инициативные группы, среди «альтернативных»...
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