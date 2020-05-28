Калий, нефть, табачка, алкоголь. Какие отрасли реально «кормят» бюджет

Источник материала: Tut.by

Нагрузка на бюджет в первом квартале заметно выросла из-за пандемии и проблем с поставками нефти и в целом падением сырьевых рынков. Многим компаниям, традиционно формирующим бюджет, приходится несладко. Кто в прошлом году внес самый существенный вклад в формирование бюджета, анализирует профильный журнал министерства «Финансы, учет, аудит».



Фото: Александра Квиткевич

Более 70% доходов консолидированного бюджета формируют пять налоговых платежей. Это НДС (11,3 млрд рублей в 2019-м году, 28,8% от общего объема платежей), подоходный налог с физлиц (5,9 млрд рублей, 15,1%), доходы от внешнеэкономической деятельности (4,7 млрд рублей, 12,1%), налог на прибыль (3,8 млрд рублей, 9,7%), акцизы (2,8 млрд рублей, 7,1%).

Самый высокий темп прироста, 14,6% показали поступления налога на прибыль. Лидером по объему уплаты этого налога традиционно стал «Беларуськалий» (212,7 млн рублей, +10,6% к 2018-му году). В первой пятерке также «Газпром трансгаз Беларусь» (118,7 млн, минус 39,5%), Мозырский НПЗ (72,8 млн рублей, рост в 11,9 раз), БелАЗ (62,9 млн рублей, минус 35,3%), Беларусбанк (58,4 млн рублей, +36,1%). Всего первая пятерка самых прибыльных перечислила в бюджет каждый седьмой рубль от налога на прибыль.

Издание также отмечает лидеров по объемам выручки, которая влияет на динамику поступлений от НДС. Здесь лидеры — Мозырский НПЗ (8,4 млрд рублей) и «Нафтан» (7,7 млрд). В пятерке также «Газпром трансгаз Беларусь», «Беларуськалий» и крупнейший розничный ритейлер «Евроторг» (сеть магазинов «Евроопт) — 4,4 млрд рублей выручки.

Главным налогоплательщиком страны стал «Беларуськалий», уплативший 2,2 млрд рублей налогов (+3,3% к 2018 году), он почти в полтора раза обошел «Газпром трансгаз Беларусь» (1,5 млрд рублей, +4,1%). Четвертое место занята Гродненская табачная фабрика «Неман» (966,5 млн рублей, +18,5%). Среди крупных налогоплательщиков можно отметить авиакомпанию «Белавиа» (51,4 млн рублей, +26%), которая в нынешнем году по объективным причинам не сможет показать высокий результат, а также МАЗ, вышедший на прибыльную работу впервые с 2013 года (108,5 млн рублей налогов и сборов в бюджет).

Самой доходной деятельностью для бюджета традиционно стала оптовая торговля (3,4млрд рублей платежей в 2019 году), но прирост поступлений был слабым — 0,2%. За ней идет транспорт, включая трубопроводный (2 млрд рублей, минус 2,7%). На третьем месте оказалась розничная торговля, платежи которой за год выросли на 15,4% до 1,8 млрд рублей.

Интересно, что отчисления от торговли, 5,8 млрд рублей, в сумме превысили поступления от обрабатывающей промышленности (5,7 млрд рублей). При этом вклад последней в ВВП заметно выше: более 20% против 9,4% у торговли.

Шестое место в топ-10 самых доходных видов деятельности заняла табачная отрасль (1,4 млрд рублей. Здесь ключевой вклад внесла ГТФ «Неман» (1,1 млрд рублей, +18,6%), частный производитель, ООО «Табак-Инвест», снизил платежи на 10,3%. Седьмое место держат производители напитков, практически догнал их сектор «Информация и связь» (1,3 млрд рублей). Причем если весь сектор информации и связи вырос на 3%, то резиденты ПВТ увеличили поступления на 33,4% до 302,3 млн долларов, их доля в общих отчислениях отрасли достигла 23% против 18% в 2018 году.