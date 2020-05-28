ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Калий, нефть, табачка, алкоголь. Какие отрасли реально «кормят» бюджет

28.05.2020 12:02 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Нагрузка на бюджет в первом квартале заметно выросла из-за пандемии и проблем с поставками нефти и в целом падением сырьевых рынков. Многим компаниям, традиционно формирующим бюджет, приходится несладко. Кто в прошлом году внес самый существенный вклад в формирование бюджета, анализирует профильный журнал министерства «Финансы, учет, аудит».


Фото: Александра Квиткевич

Более 70% доходов консолидированного бюджета формируют пять налоговых платежей. Это НДС (11,3 млрд рублей в 2019-м году, 28,8% от общего объема платежей), подоходный налог с физлиц (5,9 млрд рублей, 15,1%), доходы от внешнеэкономической деятельности (4,7 млрд рублей, 12,1%), налог на прибыль (3,8 млрд рублей, 9,7%), акцизы (2,8 млрд рублей, 7,1%).

Самый высокий темп прироста, 14,6% показали поступления налога на прибыль. Лидером по объему уплаты этого налога традиционно стал «Беларуськалий» (212,7 млн рублей, +10,6% к 2018-му году). В первой пятерке также «Газпром трансгаз Беларусь» (118,7 млн, минус 39,5%), Мозырский НПЗ (72,8 млн рублей, рост в 11,9 раз), БелАЗ (62,9 млн рублей, минус 35,3%), Беларусбанк (58,4 млн рублей, +36,1%). Всего первая пятерка самых прибыльных перечислила в бюджет каждый седьмой рубль от налога на прибыль.

Издание также отмечает лидеров по объемам выручки, которая влияет на динамику поступлений от НДС. Здесь лидеры — Мозырский НПЗ (8,4 млрд рублей) и «Нафтан» (7,7 млрд). В пятерке также «Газпром трансгаз Беларусь», «Беларуськалий» и крупнейший розничный ритейлер «Евроторг» (сеть магазинов «Евроопт) — 4,4 млрд рублей выручки.

Главным налогоплательщиком страны стал «Беларуськалий», уплативший 2,2 млрд рублей налогов (+3,3% к 2018 году), он почти в полтора раза обошел «Газпром трансгаз Беларусь» (1,5 млрд рублей, +4,1%). Четвертое место занята Гродненская табачная фабрика «Неман» (966,5 млн рублей, +18,5%). Среди крупных налогоплательщиков можно отметить авиакомпанию «Белавиа» (51,4 млн рублей, +26%), которая в нынешнем году по объективным причинам не сможет показать высокий результат, а также МАЗ, вышедший на прибыльную работу впервые с 2013 года (108,5 млн рублей налогов и сборов в бюджет).

Самой доходной деятельностью для бюджета традиционно стала оптовая торговля (3,4млрд рублей платежей в 2019 году), но прирост поступлений был слабым — 0,2%. За ней идет транспорт, включая трубопроводный (2 млрд рублей, минус 2,7%). На третьем месте оказалась розничная торговля, платежи которой за год выросли на 15,4% до 1,8 млрд рублей.

Интересно, что отчисления от торговли, 5,8 млрд рублей, в сумме превысили поступления от обрабатывающей промышленности (5,7 млрд рублей). При этом вклад последней в ВВП заметно выше: более 20% против 9,4% у торговли.

Шестое место в топ-10 самых доходных видов деятельности заняла табачная отрасль (1,4 млрд рублей. Здесь ключевой вклад внесла ГТФ «Неман» (1,1 млрд рублей, +18,6%), частный производитель, ООО «Табак-Инвест», снизил платежи на 10,3%. Седьмое место держат производители напитков, практически догнал их сектор «Информация и связь» (1,3 млрд рублей). Причем если весь сектор информации и связи вырос на 3%, то резиденты ПВТ увеличили поступления на 33,4% до 302,3 млн долларов, их доля в общих отчислениях отрасли достигла 23% против 18% в 2018 году.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто в прошлом году внес самый существенный вклад в формирование бюджета?
 
Новости дня
Новости экономики
 
Компания EY переносит финал конкурса "Предприниматель года" в Беларуси на 2021 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика