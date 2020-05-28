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Правильное обслуживание и эксплуатация аккумулятора летом

28.05.2020 12:36 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Летняя жара несет для АКБ не меньше угроз, чем зимние морозы. При высоких температурах саморазряд батареи ускоряется, что может привести к ее преждевременному «старению», а со временем и выходу из строя.

Контроль состояния АКБ входит в число важных операций технического обслуживания автомобиля перед наступлением периода летнего зноя. А учитывая фактор вынужденного длительного простоя либо эксплуатации авто в режиме коротких поездок в условиях карантина, эта необходимость становится еще более актуальной.

Температурный режим эксплуатации – важный фактор, влияющий на срок службы свинцово-кислотных аккумуляторов

Если при минусовой температуре химические процессы в АКБ замедляются, осложняя зарядку и отдачу энергии, то летом при температуре выше 35 градусов интенсивность реакций возрастает. Перегрев способствует ускорению сульфатации аккумуляторных пластин: под воздействием высоких температур (а летом под капотом авто температура может превышать 60 градусов) часть жидкости внутри АКБ превращается в пар, поднимается вверх, в результате пластины оголяются, раствор внизу становится более плотным. В результате образуется кристаллический налет, который не проводит электрический ток. Емкость и пусковой ток батареи – главные рабочие параметры АКБ – опускаются ниже нормы.

Еще один негативный процесс, который начинает активизироваться при высоких температурах – окисление клемм. Налет, образующийся в следствии испарения электролита, препятствует корректной работе аккумулятора и влияет на сокращение срока его службы.

Подготовка АКБ к летней эксплуатации: 4 важных шага

Повлиять на погоду за окном мы не в силах, однако свести к минимуму негативное влияние окружающей среды на АКБ вполне возможно. Для этого достаточно поддерживать аккумулятор в чистоте и заряженном состоянии.

Что следует сделать в первую очередь, пока жара не наступила: 

  1. Проверить внешний вид аккумуляторной батареи – чистоту и целостность корпуса, состояние клемм – они должны быть смазанными и не окисленными. 
  2. Проверить степень зарядки АКБ и в случае необходимости подзарядить.
  3. Проверить состояние генератора электрооборудования авто.
  4. Проверить наличие и целостность термоэкрана.

Диагностику и подзарядку АКБ рекомендуется поручить профессионалам. Станции сети Бош Авто Сервис, например, имеют широкий выбор высокотехнологичного специализированного оборудования – от бустеров-пускателей и зарядок до оборудования для проверки всей энергосистемы авто. Наиболее универсальным инструментом является ВАТ 131, с помощью которого можно проверить все основные показатели АКБ, причем как нового, так и старого, установленного на авто или снятого с него. Кроме того, он распечатывает чек с результатами проверки, где отмечается рекомендация о зарядки АКБ или замену.

Правила эксплуатации АКБ в жаркую погоду

  1. По возможности стоит избегать перегрева АКБ (температура больше 35 градусов).
  2. При поездках на большие расстояния не допускать перезарядки батареи. Для этого, например, можно ехать с включёнными фарами (данный метод достаточно действенный для старых автомобилей), во время стоянки включать максимальное количество приборов, которые потребляют электроэнергию – кондиционер, радио, освещение и пр.

Важно! Если машина не эксплуатируется – идеально довести уровень заряда до 100% и, по возможности, хранить АКБ в прохладном, сухом месте (как установленный на машину, так и снятый).

Нужно ли обслуживать необслуживаемые аккумуляторы?

Многие считают, что слово «необслуживаемый» означает, что можно полностью игнорировать состояние аккумуляторной батареи. На самом деле, это не так. Необслуживаемыми называют АКБ, которые не нуждаются в доливе воды и регулярном контроле уровня электролита. Но ведь даже протирка АКБ от пыли для поддержания корпуса в чистоте — уже считается обслуживанием.

Мастера Бош Авто Сервиса советуют проводить обслуживание таких батарей минимум раз в год, особенно, если автомобиль используется в режиме «городского цикла» – проверить заряд АКБ, состояние электрооборудования, убедиться, что нет окисления клемм. Такая диагностика поможет продлить долговечность и срок эксплуатации АКБ.

 
 
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Летняя жара несет для АКБ не меньше угроз, чем зимние морозы. При высоких температурах саморазряд батареи ускоряется, что может привести к ее преждевременному...
 
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