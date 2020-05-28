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Компания EY переносит финал конкурса "Предприниматель года" в Беларуси на 2021 год

28.05.2020 11:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Компания "Эрнст энд Янг" переносит финал международного конкурса "Предприниматель года" в Беларуси на следующий год и продлевает прием заявок до 31 мая 2021. Такое решение компания приняла, учитывая развитие эпидемиологической обстановки, обусловленной распространением COVID-19, и связанные с ней риски для участников, партнеров и гостей мероприятий. Напомним, в конкурсе могут принять участие белорусские предприниматели, которые владеют собственным бизнесом или являются руководителями высшего звена. По правилам состязания, победителей определит независимое жюри, состоящее из экспертов и известных представителей деловых кругов. Подведение итогов конкурса состоится в декабре 2021 года в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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Компания "Эрнст энд Янг" переносит финал международного конкурса "Предприниматель года" в Беларуси на следующий год и продлевает прием заявок до 31 мая 2021. Такое...
 
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