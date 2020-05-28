Почем бочка, или На сколько лет хватит запасов белорусской нефти

Источник материала: Tut.by

Периодически появляются сообщения о том, что в Беларуси открыты новые месторождения нефти. На фоне спора с Россией кажется, что скоро страна будет способна себя обеспечивать нефтяным сырьем. Так ли это на самом деле? Какие запасы нефти в Беларуси? Во сколько оценивается себестоимость добычи сырья? На эти и другие вопросы TUT.BY попытался узнать ответы.





Кто и сколько добывает нефти в Беларуси?

Добычу нефти в стране осуществляет компания «Речицанефть» — обособленное подразделение госпредприятия «Белоруснефть».

Промышленная добыча углеводородов в Беларуси началась с 1965 года и сосредоточена в районе Припятского прогиба (Гомельская и Могилевская области). Основной объем углеводородов получен из наиболее крупных месторождений: Речицкого, Осташковичского, Вишанского, Южно-Осташковичского.

С начала разработки добыто более 136 млн тонн нефти и около 15,4 млрд кубометров попутного нефтяного газа, говорится на сайте «Белоруснефти».

— Беларусь за почти 55-летний период добычи нефти в основном и единственном Припятском нефтеносном бассейне прошла следующие этапы: начальный (1964−1975 годы), где максимальная добыча составляла 7,96 млн тонн, разведочный (1975−1995 годы) — падение добычи до 2 млн тонн, этап стабилизации (1995−2019 годы), в период которого уровень добычи поддерживался на уровне 1,65 млн тонн. В последние годы намечается тенденция к медленному росту уровня добычи примерно на 10−20 тыс. тонн ежегодно, — говорил « Вестнику Белнефтехима » бывший главный геолог госпредприятия «Белгеология» Ярослав Грибик.

В 2020 году планируется увеличение объема добычи до 1,71 млн тонн, сообщили TUT.BY в пресс-службе «Белоруснефти».

1,7 млн тонн — это много?

На самом деле — нет. В 2019 году новополоцкий «Нафтан» и Мозырский НПЗ переработали почти 18 млн тонн нефти. Потенциал заводов еще больше — они могут увеличить объем переработки до 24 млн тонн.

Кто покупает белорусскую нефть?

Беларусь закупает российское сырье для переработки на своих заводах, а практически всю добываемую нефть отправляет на экспорт. «Это выгодно государству, потому что вся экспортная пошлина поступает в бюджет. Во-вторых, это валютная выручка, которая положительно влияет на торговый баланс страны», — пояснял в 2017 году в интервью TUT.BY зампред «Белоруснефти» Сергей Каморников.

Согласно данным Белстата, в 2019 году продажа 1,66 млн тонн нефти в Германию принесла Беларуси 726 млн долларов. Покупателем добытых «Белоруснефтью» углеводородов является торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading, направляющее сырье на свой НПЗ PCK Raffinerie GmbH в Германии.



Белорусская нефть поставляется в Германию по нефтепроводу «Дружба». Фото: dpa

Однако в январе 2020 года «Белоруснефть» приостановила экспорт добываемой в стране нефти, чтобы загрузить испытывавшие дефицит сырья НПЗ. Дело в том, что российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье.

Добываемые в месяц 130−140 тыс. тонн белорусской нефти служили небольшим подспорьем для заводов.

В апреле 2020 года Беларусь договорилась с Москвой по ценообразованию на фоне падения мировых котировок на нефть, и крупные нефтяные компании РФ стали поставлять сырья на заводы в Новополоцке и Мозыре.

«Белоруснефть» возобновила экспорт нефти в апреле 2020 года, сообщили TUT.BY в пресс-службе госкомпании.

Во сколько оцениваются запасы нефти в Беларуси?

Сейчас «Белоруснефть» ведет добычу нефти на 61 месторождении в Беларуси. Приоритетом стратегии компании до 2025 года является замедление темпов падения и стабилизация добычи на уровне 1,6−1,7 млн тонн в год. Если не искать новые месторождения и не бурить новые скважины, то уровень добычи упадет до 1,2−1,3 млн тонн. При этом, по мнению геологов, времена, когда в Беларуси добывали почти 8 млн тонн нефти в год, ушли безвозвратно.





«Белоруснефть» не предоставляет информацию о запасах нефти в стране для СМИ, сообщили в пресс-службе компании.

По экспертным оценкам, при нынешнем объеме добычи разведанных и подтвержденных запасов собственной нефти Беларуси хватит на 30 лет. То есть речь идет примерно о 50 млн тонн нефти.

Это данные подтверждают и в Министерстве природы и окружающей среды. При этом там подчеркивают, что «перед геологами страны стоит задача обеспечить уровень прироста запасов нефти, превышающий уровень объемов добычи».

— К примеру, за 2019 год из недр добыто 1,69 млн тонн белорусской нефти. При этом извлекаемые запасы нефти страны за прошлый года не только не уменьшились, но даже увеличились на 0,9 млн тонн благодаря приросту и составили на 1 января 2020 года порядка 50 млн тонн, — сказали TUT.BY в Минприроды.

Для достижения этой задачи «Белоруснефть» и «НПЦ по геологии» проводят работу по выявлению новых месторождений и залежей углеводородов, выделению перспективных площадей, а также ведут разработку уже известных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов.

— Таким образом, даже без учета прогнозных ресурсов нефти, которые на данный момент составляют порядка 17,2 млн тонн, и без учета вовлечения в разработку перспективных площадей, имеющиеся на сегодня запасы нефти обеспечат существующий темп добычи на протяжении 30 лет. Припятский прогиб, к которому приурочены белорусские месторождения углеводородов, все еще обладает большим потенциалом для новых открытий, — говорится в ответе Минприроды.

В 2020 году «Белоруснефть» открыла три новые залежи нефти в Речицком районе. Их геологические запасы составляют 800 тысяч тонн. Запасы открытых месторождений в Хойникском районе оцениваются в 2,5 млн тонн.

Сколько составляет себестоимость добычи нефти Беларуси?

Большая часть доказанных запасов нефти в Беларуси относится к трудноизвлекаемым. Что это означает? Если пласт под землей находится под большим давлением, нефть фонтанирует, выходит сама. Затраты на добычу в этом случае минимальные, доход — максимальный. А вот то, что находится в твердых породах, получить не так просто. Для извлечения сырья на поверхность приходится прилагать серьезные усилия, использовать современные буровые установки, новые технологии. Соответственно вырастает и себестоимость добычи.





— Себестоимость добычи нефти формируется не только за счет операционных затрат, связанных непосредственно с подъемом нефти на поверхность и ее подготовкой до необходимых товарных параметров, но и за счет налогов, — пояснили в «Белоруснефти». — При этом, налоги, которые компания перечисляет в бюджет, в свою очередь, привязаны к цене нефти на мировых торговых площадках. Таким образом, в каждый отрезок времени себестоимость добываемой в Беларуси нефти разная.

Оправданы ли экономически траты на добычу, поиск новых месторождений при низких ценах на нефть?

— При текущих ценах на нефть добыча нефти в Республике Беларусь экономически оправдана, — ответили в пресс-службе «Белоруснефти».

2 апреля министр энергетики РФ Александр Новак назвал себестоимость добычи нефти в России.

— Если говорить о месторождениях, которые были введены в эксплуатацию давно, на них себестоимость добычи колеблется в пределах 3−7 долларов за баррель, на новых месторождениях — уже около 15−20 долларов за бочку, — сказал Новак.

В результате резкого падения мировых цен на нефть средняя цена российской нефти Urals в марте 2020 года сложилась, по данным Минфина РФ, в размере 29,17 доллара за баррель, что в 2,3 раза меньше, чем в марте прошлого года.

28 мая стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent находится в диапозоне 34−35 долларов за баррель.