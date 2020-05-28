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От ряда предприятий потребовали перевести счета из частных банков в государственные. Что это было?

28.05.2020 13:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предприятия с долей государства получили от вышестоящих отраслевых концернов и министерств распоряжения перевести счета, за исключением счетов по учету кредитной задолженности, из частных банков в государственные — Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк. TUT.BY попытался разобраться в ситуации.


В частности, у TUT.BY имеется копия распоряжения председателя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной от 25 мая, в котором та, ссылаясь на поручение правительства, требует от подведомственных предприятий не позднее 8 июня отчитаться о переносе счетов.

В «Беллегпроме» журналисту TUT.BY сообщили, что «возникло недопонимание и данное письмо будет отозвано».

По информации Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского, аналогичные письма получили не только предприятия легкой промышленности, но и других отраслей, где отправителями также выступили министерства и ведомства. В бизнес-союзе делают вывод, что, вероятно, новое требование массово затронет предприятия с долей государства.

Директор БСПН им. Кунявского Жанна Тарасевич считает, что требование размещать счета только в государственных банках противоречит рыночным принципам и может нанести серьезный вред экономике, которая и без того испытывает прессинг в условиях пандемии COVID-19.

— Во-первых, возмущает само содержание данного письма о принуждении коммерческих организаций, которые вправе самостоятельно решать вопросы осуществления хозяйственной деятельности. Во-вторых, считаем, что данные действия грубо нарушают статью 13 Конституции Республики Беларусь о равенстве всех форм собственности. В-третьих, нужны ли такие концерны и членство в них, если они не помогают коммерческим организациям, а дестабилизируют их? Чем такое отношение заслужили коммерческие банки, которые исправно платили налоги, занимались обслуживанием субъектов хозяйствования, оказывали спонсорскую помощь и прочее? Чем они не угодили нашим органам власти? — задается вопросами Тарасевич.

 
 
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Предприятия с долей государства получили от вышестоящих отраслевых концернов и министерств распоряжения перевести счета, за исключением счетов по учету...
 
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