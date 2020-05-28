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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Легпром" в новом развитии производств делает ставку на экологичность и экономичность На 15-ть - 20-ть процентов с начала года в Беларуси выросла зарплата швей. Главная причина - повышение эффективности производства. Предприятия массово...

На 15-ть - 20-ть процентов с начала года в Беларуси выросла зарплата швей. Главная причина - повышение эффективности производства. Предприятия массово переориентировались на выпуск защитных изделий. Сегодня же отрасль возвращается к работе в штатном режиме.О том, как ищут новых партнеров и мониторят освободившиеся ниши -Два тренда: на экологичность и… экономичность. Закрытые границы и надвигающийся кризис диктуют: бизнес-класс отойдет на второй план, в европейском топе будут модели побюджетнее. И Камволь готов занять сегмент. Пандемия повлияла и на внутренний рынок - его покинула часть иностранных производителей. Но ниша пустовать не будет - предприятие готовит премьеру - коллекцию одежды из собственной ткани. Да, Камволь теперь сам - законодатель моды! И отвечает не только за "исходник", но и за то, что вы увидите на вешалке в магазине.Заказчик - российская компания. Ей нашего производителя рекомендовал именно мировой сказочный гигант. По его заказу "Свiтанак" ежегодно проходит независимый аудит - причем успешно. Еще один аргумент "за" - полный цикл: основа для готовых изделий - хлопковое полотно собственного производства. Полный цикл - это совсем другие возможности и… обязанности. В том числе по экспорту. В июне, кстати, прогнозируют его рост по сравнению с прошлым годом: основным потребителям - российским торговым сетям - карантина уже хватило - и теперь срочно требуется продукция.Главное, на что сегодня ориентируется наша самая стильная отрасль - деловая одежда и... деловой подход. И в новых реалиях это как никогда актуально. Вести бизнес в сфере легкой промышленности - дело отнюдь не легкое. Одежда, обувь и аксессуары - все это товары не первой необходимости, а значит рынок мгновенно реагирует на любые внешние изменения. Оттого и стратегически важно словить нужный момент. Сегодня концерн в активном поиске новых партнеров и освободившихся ниш.