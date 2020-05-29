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Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас

29.05.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

До готовности первых четырех станций третьей линии метро осталось чуть больше месяца. Мы побывали на трех новых станциях, и показываем, как сейчас выглядят «Юбилейная», «Ковальская Слобода» и «Вокзальная». Много фото и видео — в статье.

Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас

Третья ветка метро строится довольно активно. Метростроители прикладывают массу усилий и будут готовы сдать 4 станции первой очереди минского метрополитена к 3 июля. Однако на данный момент неизвестно, когда точно состоится праздничное открытие «Зеленолужской ветки».

Первая очередь строительства третьей ветки состоит из 4-х станций: «Юбилейная», «Ковальская Слобода», «Вокзальная» и «Площадь Франтишка Богушевича». Все новые станции будут оснащены ДАСАМИ — автоматическими дверями, которые будут открываться одновременно с дверями прибывшей электрички. Это сделано для обеспечения безопасности пассажиров.

Еще одно нововведение — траволаторы. Также новой станет конструкция верхнего строения пути. Здесь нет привычного шпального строения — рельсы установлены на специальные бетонные блоки БМ-2, которые смонтированы на резиновой подушке. Это обеспечивает при движении подвижного состава снижение вибрации и шума. Выпуск данных блоков освоен на заводе железобтоенных изделий УП «Минскметрострой»

А теперь подробнее о станциях первой очереди строительства.

Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас

«Юбилейная»

Сейчас в круглосуточном режиме на участке работают более 300 человек, 2/3 из которых — это подрядные организации. 

— На станции метро «Юбилейная» на данный момент проводятся пусконаладочные работы. Они требуются для того, чтобы организовать слаженную работу всех систем. Уже в момент пуска поездов все оборудование должно работать «как часы»: от самой маленькой лампочки до сотовой связи на всей станции, поэтому сейчас мы должны проверить еще раз и запустить буквально каждый механизм, — рассказал производитель работ станции «Юбилейная» Руслан Ошурок.

На прилегающей территории проводится благоустройство подрядная организация «Зеленстроя». По словам работников, буквально через 2 недели вся территория будет приведена в порядок, в скором времени появятся дорожки, будет высажена трава и кустарники.

Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас

Эта станция самая глубокая из всех существующих в минском метрополитене: глубина котлована около 28 метров. На платформе и на путях отделочные работы идут полным ходом. Стены выкрашены в красный цвет, подвесной потолок белый. Когда колонны будут облицованы, они станут бежевого цвета. 

— В «Метрострое» всегда работать тяжело, но зато интересно. Представьте, построить дом — уже трудно, а здесь мы будто строим дом под землей, — рассказал Руслан Ошурок.

Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас

Войти на станцию «Юбилейная» можно будет через ст.м. «Фрунзенская» — отдельных входов на станции не предусмотрено. В пешеходных переходах, которые свяжут станцию с «Фрунзенской» установят траволаторы. Один длиной 24 метра, а второй — 45 метров. 

— Сейчас на участке пересадочного узла укладывается плитка, заканчиваются отделочные работы, ведутся работы по монтированию непосредственно траволаторов. Продолжаются работы по возведению части монолитных перекрытий и стен. В ближайшие 2-3 недели все основные работы будут завершены, останется только отделка.

Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас

«Ковальская Слобода»

Станция метро «Ковальская Слобода» выглядит уже практически готовой — отделочные работы находятся на завершающей стадии. На данный момент осталось наладить систему безопасности и видеонаблюдения. 

— Строительство здесь уже на заключительном этапе, полным ходом ведутся работы по пусконаладке всех систем и оборудования. Кроме того, проводится художественное оформление станций — заключительные отделочные работы, — рассказал заместитель главного инженера СМУ-2 Владимир Довгаль.На поверхности восстанавливается уличная сеть, проводятся работы по благоустройству прилегающей территории. В общем, работы вот-вот завершатся, поэтому здесь трудятся сейчас около 50 человек.

Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас

Здесь глубина станции около 13 метров. Несмотря на то, что рядом нет реки и это не самая большая глубина, на которой приходилось работать, были на этом участке свои трудности. 

— При строительстве этой станции была использована технология «стена в грунте». Ее суть в том, что котлован крепится железобетонными стенами, которые сооружаются в траншеях. Затем проводится выемка грунта. Такой подход позволяет не допустить деформации грунтового массива у котлована, что важно для фундаментов рядом стоящих зданий. 

Уже после сооружения стены в грунте разработали котлован и сооружали станцию. Здесь станция сводчатого типа — полностью монолит. На платформе нет колонн, что позволяет создать дополнительный объем. Такого типа станции уже были в Минске — например, ст.м. «Парк Челюскинцев».

Длина платформы 100 метров (рассчитана на пятивагонный состав). На выходах к перрону есть галереи проходы к лифтам, которые, в свою очередь, ведут прямо на платформу.

Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас

Интерьер сделан в коричнево-бронзовых цветах, потолок — песочного цвета. Везде в оформлении станции можно увидеть декоративные кованые элементы.

— Когда-то давно здесь была расположена деревня с кузницей, поэтому и станции присвоили такое название. Художники постарались отразить кусочек истории этих мест в оформлении станции: на потолке сделаны красивые кованые розетки-люстры, в элементах ограждения использована ковка. Также тематические рисунки будут использованы в витражных стеклах, которые будут размещаться на колоннах на платформе и в зонах досмотра. 

Кованые композиции на потолке висят не по центру, а слегка смещены к краю платформы. Это, по словам Владимира, сделано намеренно — с помощью освещения на потолке будут вырисовываются причудливые узоры. Это еще одна особенность станции.

Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас

Здесь же располагаются тупики для поездов. Они нужны для того, чтобы осмотреть подвижной состав и проверить его техническое состояние. После полного осмотра поезда машинист просто переходит в другую кабину и поезд движется в обратном направлении. Дальше на месте тупиков появится продление ветки в сторону «Курасовщины».

Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас

«Вокзальная»

На данном этапе работы ведутся в 2 смены, всего на участке трудятся около 80 человек. Сейчас, когда объект выглядит уже практически готовым, мы спросили, с какими трудностями столкнулись строители во время возведения именно этой станции.

— Самое сложное на этом участке — это проходка под действующими железнодорожными путями. Нам приходилось работать рядом с движущимися поездами, что создавало дополнительную вибрацию. На время проходов под конкретными путями движение там останавливалось, но на соседних участках поезда ходили. Потребовалась слаженная работа всех сотрудников Метростроя и станции «Минск-Пассажирский» по согласованию времени проведения строительных работ, мы буквально сверяли сроки по минутам, — рассказал заместитель главного инженера ТО №1 Андрей Серафимович.Здесь трудностей с грунтовыми водами не было в силу того, что эта станция находится практически на поверхности (засыпка буквально 1,5 метра).

Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас

Платформа на «Вокзальной» шире, чем на всех остальных станциях — большой пассажиропоток предусматривает и увеличенную платформу. В оформлении использованы черно-белые тона. На потолке расположены светильники красного и белого цвета, которые будут символизировать железнодорожные пути. Все они будут «стекаться» в одну точку над центральным эскалатором, а оттуда — к одному большому «Дереву дорог».

Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас

Новинка станции — траволаторы в двух переходах, которые соединяют «Вокзальную» со станцией «Площадь Ленина». Здесь установили 4 движущиеся дорожки по 50 м, а в обратном направлении — 3 по 180 м. Если ехать на траволаторе не хочется, это расстояние можно преодолеть пешком.

Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас

«Площадь Франтишка Богушевича»

Главная особенность этой станции — полное отсутствие лестниц. От платформы на переход ведет эскалатор. Также интересная «фишка» — скульптуры «Ткацкий станок» и «Книга белорусская» с цитатами Франтишка Богушевича. В оформлении использованы коричневые тона, колонны молочного оттенка.  

Побывать на станции метро «Площадь Франтишка Богушевича» нам не удалось. Но мы узнали, на каком этапе работы ведутся там. 

— На станции завершаются отделочные работы, остался небольшой участок облицовки гранитом полов. Также проводится облицовка колонн металлокерамикой, заканчиваем подвесные потолки. Общая «картинка» внешнего вида платформы уже вырисовывается, — рассказал Владимир Довгаль. Там также проводятся пусконаладочные работы, трудятся около 150 человек. В целом, темпы работ более интенсивные, где-то в 2 смены или даже в выходные дни. 


Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас
Источник фото: Мингорисполком

Репортаж из недр столичного метро: когда откроют первые 4 станции "Зеленолужской линии" и как они выглядят сейчас

 
Теги: Минск
 
 
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До готовности первых четырех станций третьей линии метро осталось чуть больше месяца. Мы побывали на трех новых станциях, и показываем, как сейчас выглядят...
 
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