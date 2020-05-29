Третья ветка метро строится довольно активно. Метростроители прикладывают массу усилий и будут готовы сдать 4 станции первой очереди минского метрополитена к 3 июля. Однако на данный момент неизвестно, когда точно состоится праздничное открытие «Зеленолужской ветки».

Первая очередь строительства третьей ветки состоит из 4-х станций: «Юбилейная», «Ковальская Слобода», «Вокзальная» и «Площадь Франтишка Богушевича». Все новые станции будут оснащены ДАСАМИ — автоматическими дверями, которые будут открываться одновременно с дверями прибывшей электрички. Это сделано для обеспечения безопасности пассажиров.

Еще одно нововведение — траволаторы. Также новой станет конструкция верхнего строения пути. Здесь нет привычного шпального строения — рельсы установлены на специальные бетонные блоки БМ-2, которые смонтированы на резиновой подушке. Это обеспечивает при движении подвижного состава снижение вибрации и шума. Выпуск данных блоков освоен на заводе железобтоенных изделий УП «Минскметрострой»

А теперь подробнее о станциях первой очереди строительства.