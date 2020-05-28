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Лукашенко продлил до 2025 года указ о развитии юго-востока Могилевщины
28.05.2020 19:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко подписал Указ № 177 «О мерах по развитию юго-восточного региона Могилевской области».
Как сообщает пресс-служба президента, документ продлевает до 2025 года действие основных положений Указа от 8 июня 2015 года № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области», что позволит создать дополнительные условия для комплексного развития региона и повышения уровня жизни населения.
Указом определен порядок предоставления организациям выплат из республиканского бюджета на возмещение части затрат, которые они понесут при реализации в 2021—2025 годах инвестиционных проектов. Перечень этих проектов определяется правительством на основании предложений Могилевского облисполкома.
Райисполкомам региона предоставлены полномочия на распоряжение имуществом, которое находится в республиканской собственности и включено в перечень неиспользуемого или неэффективно используемого. Кроме того, у граждан появилась возможность получать в собственность арендное жилье и невостребованные жилые помещения. Документом предусмотрены и иные меры поддержки, в том числе по техническому переоснащению сельскохозяйственного производства и строительных организаций.
Что за указ?
В соответствии
Во время посещения Лукашенко Костюковичского района в августе прошлого года, Леонид Заяц
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