Лукашенко продлил до 2025 года указ о развитии юго-востока Могилевщины

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал Указ № 177 «О мерах по развитию юго-восточного региона Могилевской области».



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Как сообщает пресс-служба президента, документ продлевает до 2025 года действие основных положений Указа от 8 июня 2015 года № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области», что позволит создать дополнительные условия для комплексного развития региона и повышения уровня жизни населения.

Указом определен порядок предоставления организациям выплат из республиканского бюджета на возмещение части затрат, которые они понесут при реализации в 2021—2025 годах инвестиционных проектов. Перечень этих проектов определяется правительством на основании предложений Могилевского облисполкома.

Райисполкомам региона предоставлены полномочия на распоряжение имуществом, которое находится в республиканской собственности и включено в перечень неиспользуемого или неэффективно используемого. Кроме того, у граждан появилась возможность получать в собственность арендное жилье и невостребованные жилые помещения. Документом предусмотрены и иные меры поддержки, в том числе по техническому переоснащению сельскохозяйственного производства и строительных организаций.

Что за указ?

В соответствии с указом Александра Лукашенко № 235 от 8 июля 2015 года, семи районам Могилевской области — Кричевскому, Климовичскому, Костюковичскому, Краснопольскому, Славгородскому, Чериковскому и Хотимскому — предоставлены существенные преференции для развития социальной сферы и экономики. До 2020 года. Вновь созданным на этой территории после 1 июля 2015 года предприятиям указом предусмотрены преференции в виде построенной за счет республиканского и областного бюджетов инженерной инфраструктуры. Также им снизили размер обязательных страховых взносов — с 35% до 24%. Уменьшился на 3 процентных пункта подоходный налог для работников этих предприятий и производств. Кроме того, жители указанных районов могут купить, построить или реконструировать жилье на этой территории, получив 1%-ный кредит на 20 лет при условии работы на местных предприятиях, в организациях не менее 10 лет с момента заключения кредитного договора. Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц попросил президента продлить действие указа до 2025 года.

Во время посещения Лукашенко Костюковичского района в августе прошлого года, Леонид Заяц доложил , что за 4 года в «развитие экономики и социальной сферы» юго-восточных регионов Могилевщины вложили 770 млн рублей.