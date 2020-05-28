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Стоимость «квадрата» — 2300 рублей. Госзастрощик предложил дольщикам офисы в жилом комплексе по ул. Я.Мавра

29.05.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В газете «Звязда» опубликована проектная декларация по продаже офисов в многоэтажном жилом комплексе по ул. Я.Мавра, 32. Застройщик — УКС Фрунзенского района. Купить офис можно по 2300 рублей за «квадрат».

Стоимость «квадрата» — 2300 рублей. Госзастрощик предложил дольщикам офисы в жилом комплексе по ул. Я.Мавра
Стоимость «квадрата» — 2300 рублей. Госзастрощик предложил дольщикам офисы в жилом комплексе по ул. Я.Мавра

УКС Фрунзенского района предлагает дольщикам поучаствовать в строительстве офисов в составе объекта «Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями административного, торгово-бытового назначения, гараж-стоянками и фирменным магазином-салоном РУП «Издательство «Белбланкавыд"» по ул. Я. Мавра, 32а». 

Для привлечения к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются офисы №№ 7-15 с отдельным входом с открытой террасы. Площадь помещений: 

  • офис № 7 – 89,21 кв. метра;
  • офис № 8 – 85,32 кв. метра;
  • офис № 9 – 71,35 кв. метрав;
  • офис № 10 – 67,91 кв. метра;
  • офис № 11 – 63,76 кв. метра;
  • офис № 12 – 59,89 кв. метра;
  • офис № 13 – 108,89 кв. метра;
  • офис № 14 – 64,36 кв. метра;
  • офис № 15 – 55,54 кв. метра.

Цена 1 кв. метра общей площади офиса на дату опубликования проектной декларации составляет 2300 рублей. С планировками офисов и ходом работ по строительству можно ознакомиться в офисе застройщика.

Предполагаемый срок ввода – 1 июля 2020 года. 

Для заключения договора необходимо в том числе быть готовым оплатить в течение 7 рабочих дней с даты регистрации договора в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома 40% стоимости объекта долевого строительства.

Стоимость «квадрата» — 2300 рублей. Госзастрощик предложил дольщикам офисы в жилом комплексе по ул. Я.Мавра
Стоимость «квадрата» — 2300 рублей. Госзастрощик предложил дольщикам офисы в жилом комплексе по ул. Я.Мавра
Стоимость «квадрата» — 2300 рублей. Госзастрощик предложил дольщикам офисы в жилом комплексе по ул. Я.Мавра
Стоимость «квадрата» — 2300 рублей. Госзастрощик предложил дольщикам офисы в жилом комплексе по ул. Я.Мавра

 
Теги: Минск
 
 
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В газете «Звязда» опубликована проектная декларация по продаже офисов в многоэтажном жилом комплексе по ул. Я.Мавра, 32. Застройщик — УКС Фрунзенского района....
 
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