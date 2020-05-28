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Стоимость «квадрата» — 2300 рублей. Госзастрощик предложил дольщикам офисы в жилом комплексе по ул. Я.Мавра
29.05.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В газете «Звязда» опубликована проектная декларация по продаже офисов в многоэтажном жилом комплексе по ул. Я.Мавра, 32. Застройщик — УКС Фрунзенского района.
УКС Фрунзенского района предлагает дольщикам поучаствовать в строительстве офисов в составе объекта «Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями административного, торгово-бытового назначения, гараж-стоянками и фирменным магазином-салоном РУП «Издательство «Белбланкавыд"» по ул. Я. Мавра, 32а».
Для привлечения к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются офисы №№ 7-15 с отдельным входом с открытой террасы. Площадь помещений:
Цена 1 кв. метра общей площади офиса на дату опубликования проектной декларации составляет 2300 рублей. С планировками офисов и ходом работ по строительству можно ознакомиться в офисе застройщика.
Предполагаемый срок ввода – 1 июля 2020 года.
Для заключения договора необходимо в том числе быть готовым оплатить в течение 7 рабочих дней с даты регистрации договора в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома 40% стоимости объекта долевого строительства.
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Стоимость «квадрата» — 2300 рублей. Госзастрощик предложил дольщикам офисы в жилом комплексе по ул. Я.Мавра
В газете «Звязда» опубликована проектная декларация по продаже офисов в многоэтажном жилом комплексе по ул. Я.Мавра, 32. Застройщик — УКС Фрунзенского района....
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