Стоимость «квадрата» — 2300 рублей. Госзастрощик предложил дольщикам офисы в жилом комплексе по ул. Я.Мавра

УКС Фрунзенского района предлагает дольщикам поучаствовать в строительстве офисов в составе объекта «Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями административного, торгово-бытового назначения, гараж-стоянками и фирменным магазином-салоном РУП «Издательство «Белбланкавыд"» по ул. Я. Мавра, 32а».

Для привлечения к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются офисы №№ 7-15 с отдельным входом с открытой террасы. Площадь помещений:

офис № 7 – 89,21 кв. метра;

офис № 8 – 85,32 кв. метра;

офис № 9 – 71,35 кв. метрав;

офис № 10 – 67,91 кв. метра;

офис № 11 – 63,76 кв. метра;

офис № 12 – 59,89 кв. метра;

офис № 13 – 108,89 кв. метра;

офис № 14 – 64,36 кв. метра;

офис № 15 – 55,54 кв. метра.

Цена 1 кв. метра общей площади офиса на дату опубликования проектной декларации составляет 2300 рублей. С планировками офисов и ходом работ по строительству можно ознакомиться в офисе застройщика.

Предполагаемый срок ввода – 1 июля 2020 года.

Для заключения договора необходимо в том числе быть готовым оплатить в течение 7 рабочих дней с даты регистрации договора в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома 40% стоимости объекта долевого строительства.