На одну квартиру - одно паркоместо. Но кто вам сказал, что оно не должно стоить 15 тысяч долларов?

Читай, хочет застройщик сделать все стоянки платными - пожалуйста. Пока застройщики не рискуют, но дело к тому, похоже, движется.

Тут первопроходцы - госзастройщики. Пример - два дома УКСа на той же Грушевке. Хочешь купить у УКСа квартиру - оплати почти 7 тысяч долларов за место в многоуровневом паркинге, который строят тут же, на участке. Даже если ты последователь Греты Тумберг и пользуешься для перемещения по городу только великом.

Кстати, про оговорки к нормативу одна квартира - одно место. Есть любопытное пояснение. Если перевести его с чиновничьего на человеческий, не все 100% паркомест (в подземных и многоуровневых паркингах, плоскостных стоянках) должны быть на участке, выделенном под строительство дома. Они могут быть и рядом - паркинги на несколько домов, парковки у общественных террриторий. Главное, чтобы градостроительной документации и действующим на момент застройки нормативам все соответствовало.

Документации, в которой ничего не сказано про "бесплатно". И мы наблюдаем реакции автовладельцев, живущих в новых кварталах, - по мере увеличения плотности застройки уплотняются и шеренги машин вдоль дорог.

Случись ЧП - машинам МЧС не протолкнуться. Можно сколько угодно пенять на "жадных" автомобилистов, не желающих отдать 3, 4, 8 тысяч за машиноместо. Или 12-20 за место в подземном паркинге. Но проблему этим не решить.

Увы, городские власти, разрабатывая документацию на новые участки, не учитывают доходы граждан. Ну не тянут граждане подземные парковки. И многоуровневые гаражи со всем их дорогим противопожарным фаршем не тянут. Проектируйте и стройте (или обяжите это делать всех застройщиков) дешевенькие, продуваемые всеми ветрами многоуровневые стоянки. Сдавайте сами или введите на них долговременную рассрочку и гоняйте тех, кто пытается во дворе перекрыть подъезды спецтехнике.

Но нарастающий парковочный коллапс Минска, похоже, вообще мало кого волнует.

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