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На одну квартиру - одно паркоместо. Но кто вам сказал, что оно не должно стоить 15 тысяч долларов?

29.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На парковочные коллапсы по вечерам жалуются практически все жители новых кварталов Минска. Да и старых - тоже. Кто не успел стать во дворе, паркуют машины вдоль улиц, а если не нашли места - подальше, на любом пятачке, да хоть и перед пешеходным переходом.

На одну квартиру - одно паркоместо. Но кто вам сказал, что оно не должно стоить 15 тысяч долларов?
Фото использовано в качестве иллюстрации.

Яркий пример - ежедневный парковочный коллапс у домов на Дзержинского, с 9-го по 19-й. Вечером во дворах паркуются "в два слоя". В плотную шеренгу - на всех примыкающих дорогах, впритык к пешеходным переходам, без оглядки на ПДД и городское ГАИ рядом.

В округе есть, не считая подземных, два многоуровневых паркинга, рядом с которыми - плоскостные стоянки под шлагбаумами. Полупустые даже вечером. Хочешь там стоять - ок, 4 тысячи долларов. Не хочешь платить 4 тысячи долларов - твои проблемы.

На одну квартиру - одно паркоместо. Но кто вам сказал, что оно не должно стоить 15 тысяч долларов?

Продавать плоскостные стоянки - ноухау застройщиков. У дома-свечки на Грушевской, первого из четырех домов будущего ЖК, уже есть четыре плоскостные стоянки. При этом бесплатная - примерно на 4 десятка мест. И три платные. Судя по плану застройки участка на сайте девелопера, на 100 квартир будет 55 платных и 45 бесплатных мест. Место за шлагбаумом - 3 тысячи долларов.

У домов на Петровщине ценник за "стоять за шлагбаумом" повыше - уже 5 тысяч. К чести застройщика можно сказать: в нормативы он вписывается, места построены.

Минстройархитектуры несколько лет назад ввело этот норматив - не менее одного паркоместа на квартиру (с оговорками, о них ниже). А есть ли норматив, сколько из них должно быть бесплатных?

Ответ ведомства:  "Минстройархитектуры устанавливает нормы проектирования стоянок и парковок, и не определяет их условия эксплуатации. Вопросы организации платных и бесплатных мест хранения для автомобилей, принадлежищих гражданам, на автостоянках в границах земельного участка, выделенного для размещения жилого дома, не относятся к компетенции Минстройархитектуры".


На одну квартиру - одно паркоместо. Но кто вам сказал, что оно не должно стоить 15 тысяч долларов?

На одну квартиру - одно паркоместо. Но кто вам сказал, что оно не должно стоить 15 тысяч долларов?

Читай, хочет застройщик сделать все стоянки платными - пожалуйста. Пока застройщики не рискуют, но дело к тому, похоже, движется.

Тут первопроходцы - госзастройщики. Пример - два дома УКСа на той же Грушевке. Хочешь купить у УКСа квартиру - оплати почти 7 тысяч долларов за место в многоуровневом паркинге, который строят тут же, на участке. Даже если ты последователь Греты Тумберг и пользуешься для перемещения по городу только великом.

Кстати, про оговорки к нормативу одна квартира - одно место. Есть любопытное пояснение. Если перевести его с чиновничьего на человеческий, не все 100% паркомест (в подземных и многоуровневых паркингах, плоскостных стоянках) должны быть на участке, выделенном под строительство дома. Они могут быть и рядом - паркинги на несколько домов, парковки у общественных террриторий. Главное, чтобы градостроительной документации и действующим на момент застройки нормативам все соответствовало.

Документации, в которой ничего не сказано про "бесплатно". И  мы наблюдаем реакции автовладельцев, живущих в новых кварталах, - по мере увеличения плотности застройки уплотняются и шеренги машин вдоль дорог.

Случись ЧП - машинам МЧС не протолкнуться. Можно сколько угодно пенять на "жадных" автомобилистов, не желающих отдать 3, 4, 8 тысяч за машиноместо. Или 12-20 за место в подземном паркинге. Но проблему этим не решить.

Увы, городские власти, разрабатывая документацию на новые участки, не учитывают доходы граждан. Ну не тянут граждане подземные парковки. И многоуровневые гаражи со всем их дорогим противопожарным фаршем не тянут. Проектируйте и стройте (или обяжите это делать всех застройщиков) дешевенькие, продуваемые всеми ветрами многоуровневые стоянки. Сдавайте сами или введите на них долговременную рассрочку и гоняйте тех, кто пытается во дворе перекрыть подъезды спецтехнике.

Но нарастающий парковочный коллапс Минска, похоже, вообще мало кого волнует.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги: Минск
 
 
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На парковочные коллапсы по вечерам жалуются практически все жители новых кварталов Минска. Да и старых - тоже. Кто не успел стать во дворе, паркуют машины вдоль...
 
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