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Курсы валют на 29 мая

29.05.2020 09:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Рубль незначительно ослаб к доллару (на полкопейки), к евро рубль также ослаб почти на копейку. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 41 копейка. Евро по Нацбанку 2,66. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла, 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских рублей.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рубль незначительно ослаб к доллару (на полкопейки), к евро рубль также ослаб почти на копейку. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 41 копейка. Евро по Нацбанку 2,66. По...
 
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