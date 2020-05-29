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Курсы валют на 29 мая
29.05.2020 09:50 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTРубль незначительно ослаб к доллару (на полкопейки), к евро рубль также ослаб почти на копейку. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 41 копейка. Евро по Нацбанку 2,66. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла, 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских рублей.
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Рубль незначительно ослаб к доллару (на полкопейки), к евро рубль также ослаб почти на копейку. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 41 копейка. Евро по Нацбанку 2,66. По...
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