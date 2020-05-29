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Производство средств защиты в апреле выросло до 260 раз

29.05.2020 09:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В то время как промышленность в апреле сработала в минус, производство средств защиты выросло в десятки и сотни раз. В апреле в Беларуси произвели 41 млн текстильных изделий, включая маски, и 1 млн одежды из нетканых материалов, включая защитные костюмы и халаты, следует из данных Белстата.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В апреле на предприятиях, которые учитываются в статистике Белстата, выпустили почти 1,6 тысячи тонн дезинфицирующих, бактериостатических и средств стерилизации, а также 612 тонн косметических средств, включая антисептики. Производство дезинфицирующих средств в апреле в сопоставимых ценах увеличилось в 4,5 раза по сравнению с мартом, а косметических средств и антисептиков - в 4,1 раза. По сравнению с апрелем 2019 года производство первых выросло в 15,4 раз, а вторых — в 22,4 раза.

Производство основных фармацевтических препаратов выросло на 29,2%.

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Выпуск текстильных изделий, включая лицевые маски, в апреле увеличился в 3,8 раза к предыдущему месяцу и в 71,6 раз к апрелю прошлого года. Одежды из фетра, войлока или нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием, включая защитные комбинезоны и халаты, выпустили в 9 раз больше, чем в марте, и в 260 раз больше по сравнению с апрелем прошлого года.

Такой рост в первую очередь обусловлен высокой востребованностью в защитных комбинезонах и халатах в первую очередь в медучреждениях и ответом на сложившийся спрос.

С началом пандемии некоторые предприятия решили увеличить производство востребованных в это период товаров, особенно средств защиты и антисептиков. В апреле постановлением Совмина были увеличены квоты на производство спиртосодержащих дезинфицирующих средств.

 
 
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