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Где оставить подпись за Александра Лукашенко, если пикетов на улицах нет?

29.05.2020 12:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты идет уже неделю и все инициативные группы, помимо группы Александра Лукашенко, вышли на пикеты. TUT.BY узнал, где оставить подпись за действующего президента тому, кто действительно хочет это сделать.


Пикет по сбору подписей за выдвижение Александра Лукашенко в 2015 году. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Пока инициативные группы по выдвижению других кандидатов в президенты собирают подписи на пикетах, личных встречах, поквартирно, объезжая регионы, редакция TUT.BY продолжает получать сообщения от сотрудников государственных организаций и предприятий, которых, по их словам, принуждают подписаться за выдвижение действующего президента, грозя «неприятностями». Но что делать тем, кто не работает на госпредприятии, но хочет добровольно оставить подпись за Александра Лукашенко, а пикетов нет даже в столице?

В «Белой Руси» говорят, что инициативная группа действующего президента в пикетах не видит смысла и выбрала «другую тактику».

— Мы не считаем, что на сегодняшний день пикет по сбору подписей — это оптимум. Можно стоять до бесконечности — люди ходят без паспортов. У нас в каждом районе есть общественная приемная, в которую можно прийти и поставить подпись, — рассказали TUT.BY в «Белой Руси».

Адреса общественных приемных «Белой Руси» в Минске:

  • Минская городская организация — ул. Фрунзе, 5, кабинет 304;
  • Заводская районная организация — Партизанский проспект, 52 к.1;
  • Ленинская районная организация — проспект Рокоссовского, 63, к.2, кабинет 2;
  • Московская районная организация — ул. Есенина, 101, кабинет 112;
  • Октябрьская районная организация — ул. Стебенева, 10А, 2 этаж, кабинет 208;
  • Партизанская районная организация — ул. Захарова, 53, кабинет 106, ул. Ваупшасова, 23, к.2, кабинет 214;
  • Первомайская районная организация — ул. К. Чорного, 3. Кабинет 108;
  • Советская районная организация — ул. Кульман, 15−3Н;
  • Фрунзенская районная организация — 4-ый Загородный пер., д. 64а, кабинет 1;
  • Центральная районная организация — Победителей, 83 кабинеты 3,4.

В регионах:

  • Брестская областная организация — Брест, ул. Орджоникидзе, 3;
  • Витебская областная организация — Витебск, ул. Правды, 18, кабинет 42;
  • Гродненская областная организация — Гродно, ул. Телеграфная, 7;
  • Гомельская областная организация — Гомель, ул. Ланге, 17, кабинет 30;
  • Могилевская областная организация — Могилев, ул. Первомайская, 89, кабинет 45.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты идет уже неделю и все инициативные группы, помимо группы Александра Лукашенко, вышли на пикеты. TUT.BY узнал, где...
 
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