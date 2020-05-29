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В Минске вынесли приговор по делу о коммерческом шпионаже в отношении «Белтаможсервиса»
29.05.2020 14:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в отношении двоих мужчин вынесен обвинительный приговор по делу о коммерческом шпионаже. Об этом
Изначально обвиняемым вменялись в вину несанкционированный доступ к компьютерной информации и ее копирование, разработка и использование вредоносных программ для ее получения, а также сбор сведений, составляющих коммерческую тайну.
Двое мужчин в период с октября 2015 года по февраль 2018 года
Дело рассматривалось Партизанским судом Минска, обвиняемые не признали своей вины. В итоге судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда внесла изменения в приговор, оставив в силе лишь обвинения в коммерческом шпионаже (часть 1 статьи 254), освободив обвиняемых от наказания по другим статьям за истечением срока давности.
В итоге приговор обоим мужчинам составил 2 года лишения свободы с отсрочкой его исполнения сроком на 2 года.
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Двое мужчин были признаны виновными в передаче данных, незаконно полученных из базы данных «Белтаможсервиса», их конкурентам.
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