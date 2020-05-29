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Стабильность работы, планы по модернизации и импортозамещение. Президент посетил Минский тракторный завод

29.05.2020 15:42 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Стабильность работы одного из крупнейших коллективов в стране, амбициозные планы по модернизации и импортозамещению - эти темы стали главными сегодня  во время посещения Президентом Минского тракторного завода.

Формальный повод - 74-я годовщина завода-гиганта 

Хотя откровенный разговор вышел далеко за пределы не только праздника заводчан, но и самого предприятия в целом. Так, Президента заинтересовали новинки от моторного завода, борисовских БАТЭ и Белшины, Бобруйскагромаша, которые замещают валютный импорт и открывают новые ниши для национального производителя. Сегодня холдинг справляется в непростых условиях высокой конкуренции и закрытых границ, сотрудников не сокращает, а напротив, открывает вакансии. Есть и масштабная стратегия на 10 лет вперед. По сути это строительство еще одного завода - новое литейное и кузнечное производство, новый дизайн кабин и кузова, глубокое обновление начинки (от трансмиссии до кондиционера). Александр Лукашенко отметил: в этом опыте вся стратегия белорусской промышленности и государства. Не печатать пустые деньги и разгонять инфляцию,  а дать людям возможность зарабатывать и спокойно пройти период пандемии, естественно, с хорошей медициной и социальным пакетом для людей труда.

Подробно работу смежников, качество техники и комплектующих Президент проинспектировал в сборочном цехе

Сегодня многие производители просят государство поддержать их по оборотным средствам, чтобы не снижать темп производства. С оговоркой не просто дать, а одолжить деньги под будущий экспорт Глава государства обращение поддержал. Еще одной формой помощи станет традиционный госзаказ, но и здесь есть важное условие - качество продукции должно быть на высоте. Об этом, в частности, Президент говорил в ходе очень откровенного и обстоятельного общения с коллективом. Прозвучала и позиция лидера по вопросам продажи госсобственности.

Общение Президента  с командой МТЗ

Стабильность работы, планы по модернизации и импортозамещение. Президент посетил Минский тракторный завод


Были вопросы о борьбе с короновирусом и политической кампании, которая набирает ход. Спросили о личных тракторах Президента и будущем положении завода и страны после пандемии. Самое главное  сегодня в "Панораме".

 
 
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Стабильность работы одного из крупнейших коллективов в стране, амбициозные планы по модернизации и импортозамещению - эти темы стали главными сегодня  во время...
 
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