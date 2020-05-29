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Стабильность работы, планы по модернизации и импортозамещение. Президент посетил Минский тракторный завод
29.05.2020 15:42 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСтабильность работы одного из крупнейших коллективов в стране, амбициозные планы по модернизации и импортозамещению - эти темы стали главными сегодня во время
Формальный повод - 74-я годовщина завода-гигантаХотя откровенный разговор вышел далеко за пределы не только праздника заводчан, но и самого предприятия в целом. Так, Президента заинтересовали новинки от моторного завода, борисовских БАТЭ и
Подробно работу смежников, качество техники и комплектующих Президент проинспектировал в сборочном цехеСегодня многие производители просят государство поддержать их по оборотным средствам, чтобы не снижать темп производства. С оговоркой не просто дать, а одолжить деньги под будущий экспорт Глава государства обращение поддержал. Еще одной формой помощи станет традиционный госзаказ, но и здесь есть важное условие - качество продукции должно быть на высоте. Об этом, в частности, Президент говорил в ходе очень откровенного и обстоятельного общения с коллективом. Прозвучала и позиция лидера по вопросам продажи госсобственности.
Общение Президента с командой МТЗ
Были вопросы о борьбе с короновирусом и политической кампании, которая набирает ход. Спросили о личных тракторах Президента и будущем положении завода и страны после пандемии. Самое главное сегодня в
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Стабильность работы, планы по модернизации и импортозамещение. Президент посетил Минский тракторный завод
Стабильность работы одного из крупнейших коллективов в стране, амбициозные планы по модернизации и импортозамещению - эти темы стали главными сегодня во время...
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