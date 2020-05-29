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Формальный повод - 74-я годовщина завода-гиганта

Подробно работу смежников, качество техники и комплектующих Президент проинспектировал в сборочном цехе

Общение Президента с командой МТЗ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стабильность работы, планы по модернизации и импортозамещение. Президент посетил Минский тракторный завод Стабильность работы одного из крупнейших коллективов в стране, амбициозные планы по модернизации и импортозамещению - эти темы стали главными сегодня во время...

Стабильность работы одного из крупнейших коллективов в стране, амбициозные планы по модернизации и импортозамещению - эти темы стали главными сегодня во времяХотя откровенный разговор вышел далеко за пределы не только праздника заводчан, но и самого предприятия в целом. Так, Президента заинтересовали новинки от моторного завода, борисовских БАТЭ иБобруйскагромаша, которые замещают валютный импорт и открывают новые ниши для национального производителя. Сегодня холдинг справляется в непростых условиях высокой конкуренции и закрытых границ, сотрудников не сокращает, а напротив, открывает вакансии. Есть и масштабная стратегия на 10 лет вперед. По сути это строительство еще одного завода - новое литейное и кузнечное производство, новый дизайн кабин и кузова, глубокое обновление начинки (от трансмиссии до кондиционера). Александр Лукашенко отметил: в этом опыте вся стратегия белорусской промышленности и государства. Не печатать пустые деньги и разгонять инфляцию, а дать людям возможность зарабатывать и спокойно пройти период пандемии, естественно, с хорошей медициной и социальным пакетом для людей труда.Сегодня многие производители просят государство поддержать их по оборотным средствам, чтобы не снижать темп производства. С оговоркой не просто дать, а одолжить деньги под будущий экспорт Глава государства обращение поддержал. Еще одной формой помощи станет традиционный госзаказ, но и здесь есть важное условие - качество продукции должно быть на высоте. Об этом, в частности, Президент говорил в ходе очень откровенного и обстоятельного общения с коллективом. Прозвучала и позиция лидера по вопросам продажи госсобственности.Были вопросы о борьбе с короновирусом и политической кампании, которая набирает ход. Спросили о личных тракторах Президента и будущем положении завода и страны после пандемии. Самое главное сегодня в