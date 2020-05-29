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Карточки некоторых банков могут не работать ночью 1 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Банковский процессинговый центр.

С 3.20 до 4.00 будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе центра.

В этот промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов.

Банковский процессинговый центр обслуживает почти 9,4 млн карточек, к нему подключены почти 84,6 тыс. организаций торговли и сервиса, 97,5 тыс. платежных терминалов, 2,4 тыс. банкоматов и 2,5 тыс. инфокиосков.

БелТА