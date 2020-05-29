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Концепция развития теплоснабжения в Беларуси продлевается до 2025 года

30.05.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Концепция развития теплоснабжения в Беларуси продлевается до 2025 года
Фото из архива

Концепция развития теплоснабжения в Беларуси продлевается до 2025 года (ранее — до 2020-го). Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 мая 2020 года №309, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Постановлением вносятся изменения в Правила электроснабжения, положение о Министерстве энергетики, концепцию развития теплоснабжения в Беларуси до 2020 года, положение о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство, единый перечень административных процедур, выполняемых госорганами и другими организациями в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

В частности, в Правилах электроснабжения закреплено, что юрлицам и ИП, являющимся владельцами электрических станций (блок-станции), предоставляется возможность передавать по электрическим сетям энергоснабжающих организаций собственную электроэнергию не только своим филиалам, но и другим своим структурным подразделениям и объектам (в пределах области). Уточняется порядок режимного взаимодействия с энергосистемой с помощью системы согласованных суточных графиков режимов работы блок-станций.

Минэнерго наделяется полномочиями на утверждение общих требований к блок-станциям при их присоединении к электросети энергоснабжающих организаций.

Кроме того, изменяются периоды, по которым рассчитывается сумма ущерба либо недополученная стоимость по фактам самовольного или безучетного потребления электроэнергии, в том числе в отношении граждан — со срока исковой давности (3 года) до 6 месяцев.

БелТА

 
 
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Фото из архива Концепция развития теплоснабжения в Беларуси продлевается до 2025 года (ранее — до 2020-го). Это предусмотрено постановлением Совета
 
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