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А1 представил обновленную «Smart-кассу» со встроенным POS-терминалом
29.05.2020 16:54 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В А1 стартовали продажи обновленной версии «Smart-кассы», способной заменить собой сразу три устройства. Теперь это решение можно использовать не только как полноценный кассовый аппарат с сенсорным дисплеем и принтером для печати чеков, но и принимать с его помощью безналичные платежи.
Встроенный POS-терминал позволяет работать с любыми видами банковских карт.
Компактный аппарат оснащен многофункциональным программным обеспечением, предназначенным для того, чтобы анализировать продажи, принимать платежи разными способами, контролировать наличные в кассе, оценивать результативность работы кассира, устанавливать скидки, настраивать поля чека.
Простой и понятный интерфейс «Smart-кассы» поможет быстро разобраться в аппарате даже новичку. Новое предложение от А1 идеально подойдет для работы различных служб доставки, объектов выездной торговли, небольших торговых точек и салонов услуг.
Партнером решения «Smart-касса» выступает оператор программной кассы ООО «АЙЭМЛЭБ», а банком-эквайером – ОАО «БелВЭБ».
Приобрести обновленную версию «Smart-кассы» могут клиенты компании А1 из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые готовы подключиться или обслуживаются на тарифных планах линейки
Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, через удобный онлайн-чат на сайте
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В А1 стартовали продажи обновленной версии «Smart-кассы», способной заменить собой сразу три устройства.
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