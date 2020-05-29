ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

А1 представил обновленную «Smart-кассу» со встроенным POS-терминалом

29.05.2020 16:54 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В А1 стартовали продажи обновленной версии «Smart-кассы», способной заменить собой сразу три устройства. Теперь это решение можно использовать не только как полноценный кассовый аппарат с сенсорным дисплеем и принтером для печати чеков, но и принимать с его помощью безналичные платежи.

Встроенный POS-терминал позволяет работать с любыми видами банковских карт.

«Smart-касса» – это полноценное комплексное решение для малого и среднего бизнеса, а также мобильного крупного бизнеса, которое фиксирует денежные расчеты между покупателем и продавцом, печатает чеки и пересылает необходимые данные в налоговые органы согласно требованиям законодательства Республики Беларусь. Вся информация шифруется криптографической защитой, что обеспечивает безопасность транзакций.

Компактный аппарат оснащен многофункциональным программным обеспечением, предназначенным для того, чтобы анализировать продажи, принимать платежи разными способами, контролировать наличные в кассе, оценивать результативность работы кассира, устанавливать скидки, настраивать поля чека.

Простой и понятный интерфейс «Smart-кассы» поможет быстро разобраться в аппарате даже новичку. Новое предложение от А1 идеально подойдет для работы различных служб доставки, объектов выездной торговли, небольших торговых точек и салонов услуг.

Партнером решения «Smart-касса» выступает оператор программной кассы ООО «АЙЭМЛЭБ», а банком-эквайером – ОАО «БелВЭБ».

Приобрести обновленную версию «Smart-кассы» могут клиенты компании А1 из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые готовы подключиться или обслуживаются на тарифных планах линейки «Бизнес Анлим». Устройство доступно для покупки в рассрочку до 24 месяцев от 44,5 рубля в месяц.

Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, через удобный онлайн-чат на сайте www.A1.by, а также по единому телефону контакт-центра – 150. Подробнее о процедуре оформления договора эквайринга можно узнать в контакт-центре банка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В А1 стартовали продажи обновленной версии «Smart-кассы», способной заменить собой сразу три устройства.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Газпром готов начать переговоры с Беларусью о цене газа после погашения долга в 165 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика