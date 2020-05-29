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Кого Лукашенко назначит и. о. премьер-министра?
30.05.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На текущей неделе живо обсуждается кандидатура нового премьер-министра. Повод для этого дал Александр Лукашенко. В понедельник, 25 мая, он
Что делал Румас последние две недели
Что могло послужить причиной смены правительства, можно пока лишь гадать. Какого-то явного конфликта Сергея Румаса и Александра Лукашенко не наблюдалось.
Их последний публичный контакт
Румас
В тот же день премьер-министр
А потом Румас ушел на неделю в отпуск.
26 мая в правительстве рассмотрели эффективность реализации госпрограмм. На следующий день Сергей Румас
Впрочем, информированные источники сказали TUT.BY, что «Администрация президента постоянно заворачивает предложения [Совмина], работать в таких условиях очень сложно». «У них разное понимание экономики. АП навязывает свою точку зрения. А из-за таких разногласий теряется время», — сказал собеседник. Что касается возможных кандидатов, то это явно должен быть человек, который, «во-первых, хорошо исполнит предвыборную политическую функцию, во-вторых, его экономические взгляды будут близки президенту».
Кому прочат кресло премьер-министра
Сейчас наиболее часто в качестве и. о. премьер-министра называют управляющего делами президента Виктора Шеймана. На текущей неделе он как минимум дважды
Шейман — многолетний соратник Лукашенко. Входил в штаб Лукашенко во время президентской кампании 1994 года. За прошедшее время побывал на многих серьезных должностях: госсекретарь Совбеза, генпрокурор, глава Администрации президента, помощник президента по особым поручениям.
За последнее время Виктор Шейман поднаторел в управлении бизнес-проектами. Ведь помимо кураторства предприятий УДП он занимался реализацией белорусских проектов в Африке и Венесуэле.
Однако Шейман до сих пор находится под санкциями Запада, что несколько снижает возможности для прямых переговоров с представителями международных финансовых институтов, штаб-квартиры которых находятся в Европе и США.
В последнее время Александр Лукашенко симпатизировал своему тезке Турчину. В августе 2018 года Александр Турчин, прежде возглавлявший аппарат Совета министров и Совет по развитию предпринимательства, получил пост первого вице-премьера. Спустя год Лукашенко назначил его губернатором Минской области. Лукашенко, производя эту кадровую перестановку, сказал, что Турчина
С тех пор Турчин часто появлялся на совещаниях с белорусским лидером. При этом других губернаторов на таких мероприятиях могло и не быть, а вопросы не всегда касались Минской области.
Ему конкуренцию может составить губернатор Брестской области Анатолий Лис. Чтобы оценить его возможности, достаточно ознакомиться с биографией.
Лис окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства, Минский институт политологии и социального управления КПБ. Трудовую деятельность начал в 1975 году газоэлектросварщиком автобазы № 5 Гродненского облавтоуправления Скиделя. К началу 90-х с партийной помощью дослужился до зампреда колхоза «Октябрь» Гродненского района. С 1996 по 2005 год возглавлял Новогрудский райисполком. Потом подался в депутаты, руководил Мозырским райисполкомом, работал заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. В 2013 году назначен помощником президента — главным инспектором по Гомельской области. В марте 2014 года — заместитель главы Администрации президента. А спустя 9 месяцев ему доверили Брестскую область.
В фаворитах у Лукашенко также ходит Наталья Кочанова. Президент ей доверяет по многим вопросам. К тому же она имеет опыт работы вице-премьером. Другое дело, что Лукашенко ее только в декабре 2019 года утвердил председателем Совета Республики. Плюс, как сегодня выяснилось, есть еще гендерный момент. Лукашенко
Повышение прочат и действующему вице-премьеру Игорю Петришенко. Карьерный дипломат в 2008—2012 гг. был первым заместителем министра иностранных дел Беларуси, затем шесть лет являлся послом Беларуси в России. При этом он был представителем Беларуси в интеграционных структурах на постсоветском пространстве. Этот функционал за Петришенко сохранился, когда в августе 2018 года его назначили заместителем премьер-министра.
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