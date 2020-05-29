Кого Лукашенко назначит и. о. премьер-министра?

Источник материала: Tut.by

На текущей неделе живо обсуждается кандидатура нового премьер-министра. Повод для этого дал Александр Лукашенко. В понедельник, 25 мая, он заявил о намерении до выборов сформировать новый состав правительства. При этом президент допустил, что подавляющее большинство ныне действующих членов правительства останутся на своих должностях. 29 мая Лукашенко пообещал «в ближайшее время» назначить исполняющего обязанности премьер-министра, а «после выборов, если он будет хорошо работать, то утвердить в должности».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что делал Румас последние две недели

Что могло послужить причиной смены правительства, можно пока лишь гадать. Какого-то явного конфликта Сергея Румаса и Александра Лукашенко не наблюдалось.

Их последний публичный контакт датирован 14 мая. В тот день Румас пришел во Дворец независимости с докладом об итогах работы экономики за четыре месяца текущего года, рассказал о ситуации с госдолгом и ходом переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями, которые не против выделить Беларуси финансирование. Александр Лукашенко поручил провести переговоры с Россией по снижению цены на газ.

Румас рассказал журналистам о проводимой работе по данным направлениям. Выразил надежду на постепенное восстановление пострадавших отраслей летом 2020 года. Анонсировал новый пакет мер поддержки экономики.

В тот же день премьер-министр провел переговоры с президентом Европейского банка реконструкции и развития.

А потом Румас ушел на неделю в отпуск.

26 мая в правительстве рассмотрели эффективность реализации госпрограмм. На следующий день Сергей Румас обсудил по телефону цену газа и стоимость кредита для БелАЭС с выздоровевшим премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. 29 мая Румас участвовал в заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции и посещал завод транспортного машиностроения в Осиповичах.

Впрочем, информированные источники сказали TUT.BY, что «Администрация президента постоянно заворачивает предложения [Совмина], работать в таких условиях очень сложно». «У них разное понимание экономики. АП навязывает свою точку зрения. А из-за таких разногласий теряется время», — сказал собеседник. Что касается возможных кандидатов, то это явно должен быть человек, который, «во-первых, хорошо исполнит предвыборную политическую функцию, во-вторых, его экономические взгляды будут близки президенту».

Кому прочат кресло премьер-министра

Сейчас наиболее часто в качестве и. о. премьер-министра называют управляющего делами президента Виктора Шеймана. На текущей неделе он как минимум дважды встречался с Лукашенко. По информации пресс-службы президента, они сначала обсуждали выборы, затем — работу УДП.

Шейман — многолетний соратник Лукашенко. Входил в штаб Лукашенко во время президентской кампании 1994 года. За прошедшее время побывал на многих серьезных должностях: госсекретарь Совбеза, генпрокурор, глава Администрации президента, помощник президента по особым поручениям.



Фото: president.gov.by

За последнее время Виктор Шейман поднаторел в управлении бизнес-проектами. Ведь помимо кураторства предприятий УДП он занимался реализацией белорусских проектов в Африке и Венесуэле.

Однако Шейман до сих пор находится под санкциями Запада, что несколько снижает возможности для прямых переговоров с представителями международных финансовых институтов, штаб-квартиры которых находятся в Европе и США.

В последнее время Александр Лукашенко симпатизировал своему тезке Турчину. В августе 2018 года Александр Турчин, прежде возглавлявший аппарат Совета министров и Совет по развитию предпринимательства, получил пост первого вице-премьера. Спустя год Лукашенко назначил его губернатором Минской области. Лукашенко, производя эту кадровую перестановку, сказал, что Турчина пора выводить на самостоятельную работу, чтобы «серьезно на него посмотреть и проверить в деле».

С тех пор Турчин часто появлялся на совещаниях с белорусским лидером. При этом других губернаторов на таких мероприятиях могло и не быть, а вопросы не всегда касались Минской области.

Ему конкуренцию может составить губернатор Брестской области Анатолий Лис. Чтобы оценить его возможности, достаточно ознакомиться с биографией.

Лис окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства, Минский институт политологии и социального управления КПБ. Трудовую деятельность начал в 1975 году газоэлектросварщиком автобазы № 5 Гродненского облавтоуправления Скиделя. К началу 90-х с партийной помощью дослужился до зампреда колхоза «Октябрь» Гродненского района. С 1996 по 2005 год возглавлял Новогрудский райисполком. Потом подался в депутаты, руководил Мозырским райисполкомом, работал заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. В 2013 году назначен помощником президента — главным инспектором по Гомельской области. В марте 2014 года — заместитель главы Администрации президента. А спустя 9 месяцев ему доверили Брестскую область.

В фаворитах у Лукашенко также ходит Наталья Кочанова. Президент ей доверяет по многим вопросам. К тому же она имеет опыт работы вице-премьером. Другое дело, что Лукашенко ее только в декабре 2019 года утвердил председателем Совета Республики. Плюс, как сегодня выяснилось, есть еще гендерный момент. Лукашенко заявил , что не видит женщину президентом страны. Но следует ли из этого, что и премьер-министром не может быть женщина, неизвестно.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Повышение прочат и действующему вице-премьеру Игорю Петришенко. Карьерный дипломат в 2008—2012 гг. был первым заместителем министра иностранных дел Беларуси, затем шесть лет являлся послом Беларуси в России. При этом он был представителем Беларуси в интеграционных структурах на постсоветском пространстве. Этот функционал за Петришенко сохранился, когда в августе 2018 года его назначили заместителем премьер-министра.