Барановичский молочный комбинат присоединили к ОАО «Савушкин продукт»

Источник материала: Tut.by

28 мая внеочередным общим собранием акционеров принято решение о реорганизации и присоединении к ОАО «Савушкин продукт» Барановичского молочного комбината, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Оба коллектива проинформировали акционеров о праве выкупа акций в случае несогласия с данным решением.

Акционеры ОАО «Барановичский молочный комбинат», которые голосовали против принятия решения о реорганизации или не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания акционеров, с 29 мая по 29 июня вправе письменно обратиться в Общество с требованием о выкупе акций по цене 61,71 белорусский рубль за одну акцию.

То же самое касается акционеров ОАО «Савушкин продукт». Для них цена выкупа акций определена общим собранием акционеров и составляет 100 рублей за одну акцию.