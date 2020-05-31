Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предприятия АПК страны увеличили экспортные поставки молочной продукции почти на 15 % Одна из задач - не только насытить внутренний рынок, но и заработать на экспорте. Особый спрос на сыр. И здесь любопытная статистика: у нас 330 видов и сортов сыра. Для...

Одна из задач - не только насытить внутренний рынок, но и заработать на экспорте. Особый спрос на сыр. И здесь любопытная статистика: у нас 330 видов и сортов сыра. Для сравнения: в Швейцарии не намного больше - 450. Надо сказать, такого разнообразия не было бы без обилия качественных кормов для животных. Как раз в эти дни продолжается укос трав. От зеленых полей до белых рек - "молочный путь" у(видео).