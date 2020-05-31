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Предприятия АПК страны увеличили экспортные поставки молочной продукции почти на 15 %
31.05.2020 14:28 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОдна из задач - не только насытить внутренний рынок, но и заработать на экспорте. Особый спрос на сыр. И здесь любопытная статистика: у нас 330 видов и сортов сыра. Для сравнения: в Швейцарии не намного больше - 450. Надо сказать, такого разнообразия не было бы без обилия качественных кормов для животных. Как раз в эти дни продолжается укос трав. От зеленых полей до белых рек - "молочный путь" у Алексея Кондратенко (видео).
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Одна из задач - не только насытить внутренний рынок, но и заработать на экспорте. Особый спрос на сыр. И здесь любопытная статистика: у нас 330 видов и сортов сыра. Для...
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