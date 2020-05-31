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Нацбанк: в стране растет число безналичных платежей
31.05.2020 13:18 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНацбанк ожидает дальнейшего роста числа безналичных оплат на фоне эпидемии. Как заявили представители регулятора, доля электронных расчетов в стране в этом году выросла, как и количество банкоматов с инфокиосками. В Нацбанке отметили: банковские учреждения стараются принимать максимум мер, чтобы посетителям не приходилось посещать их лично.
В Нацбанке также прокомментировали недавнюю инициативу ввести в сельских магазинах возможность обналичить карту. Как пояснил регулятор, банки заинтересованы в сервисе и готовятся к запуску.
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Нацбанк ожидает дальнейшего роста числа безналичных оплат на фоне эпидемии. Как заявили представители регулятора, доля электронных расчетов в стране в этом году...
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