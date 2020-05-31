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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацбанк: в стране растет число безналичных платежей Нацбанк ожидает дальнейшего роста числа безналичных оплат на фоне эпидемии. Как заявили представители регулятора, доля электронных расчетов в стране в этом году...

Нацбанк ожидает дальнейшего роста числа безналичных оплат на фоне эпидемии. Как заявили представители регулятора, доля электронных расчетов в стране в этом году выросла, как и количество банкоматов с инфокиосками. В Нацбанке отметили: банковские учреждения стараются принимать максимум мер, чтобы посетителям не приходилось посещать их лично.В Нацбанке также прокомментировали недавнюю инициативу ввести в сельских магазинах возможность обналичить карту. Как пояснил регулятор, банки заинтересованы в сервисе и готовятся к запуску.