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«Зарплата маленькая, ответственность большая, собственность - ничья». Бабарико о том, что не так с экономикой

31.05.2020 21:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Создание в Беларуси эффективной экономики возможно за три-пять лет, что доказывает даже опыт трансформации Советского Союза. «А потом люди совершенно спокойно скажут новому президенту: не смог, не выполнил? На улицу!», — заявил потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико в интервью Анастасии Баренцевой.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В большинстве стран соотношение в экономике 70% на 30% в пользу частной собственности. И хотя у нас больше 50 процентов — частные предприятия, есть превалирование госсобственности в крупной промышленности и в сельском хозяйстве. Поэтому важно выстроить правильную структуру собственности. Пока это проблема и создает коррупционные риски: все вокруг колхозное, все вокруг мое. А как у собственника может быть желание что-то украсть? А сейчас у директора зарплата маленькая, ответственность большая, а собственность — ничья. А если работаешь на себя, то все очевидно: чем лучше работаешь, тем лучше живешь, — подчеркнул Виктор Бабарико.

Но реформирование госпредприятий вызовет серьезную ситуацию с перераспределнием персонала. Чтобы снизить напряженность, уверен собеседник, надо максимально упростить создание собственных бизнесов.

—  Если стимулировать развитие негосударственного сектора, малого и микробизнеса, это сможет поглощать высвобождаемых людей. Если считать предпринимателей не вшивыми блохами, а драйверами роста, то это сильно изменит настроения, — подчеркивает собеседник.

Он напомнил, что ИТ-отрасль готова забрать много людей с высшим образованием.

— Им не только вчерашние школьники нужны. Людей можно переучивать, — считает Виктор Бабарико.

При этом он подчеркнул, что у нас есть и эффективные госпредприятия, которые безусловно не надо трогать.

— Но если убыточное — это неправильно. А у нас есть совершенно фантастические примеры того как считают прибыль: вложили в колхоз 5 млн долларов, а он принес 1 млн. И говорят о прибыльном предприятии. Но для меня это убыток 4 млн долларов!

Бабарико уверен, что олигархи, выросшие в условиях здоровой конкуренции, а не льгот от власти и своего монопольного положения, весьма полезны стране.

— Государство не должно путать бизнес и регулирование: оно устанавливает правила для всех, а не само играет, устанавливая правила себе, — подчеркнул он.

Собеседник отметил, что вообще не считает экономические преступления уголовными, поскольку они не несут угрозы жизни и здоровью граждан.

— Это безусловно преступление, но сравнивать сроки экономических и других преступлений — нельзя.

Бабарико удивился существующей практике, о которой часто говорят правоохранительные органы: наблюдение за какими-то махинациями длилось годами, а потом их задерживают

— А сразу как увидели нельзя было сказать, что воровать нельзя? Может, я неправильно что-то понимаю, но я часто слышу, что на уроне государство кто-то наблюдал наблюдал, а потом посадили. Потом заплатил миллион и вышел на свободу. Сила наказания не в жестокости, а в неотвратимости. Украл? Дали по рукам. Но наказание должно быть соразмерным. Штраф — нормальная мера за уклонение от налогов. Не выплатил? Только тогда в тюрьму.

 
 
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Создание в Беларуси эффективной экономики возможно за три-пять лет, что доказывает даже опыт трансформации Советского Союза. «А потом люди совершенно спокойно...
 
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