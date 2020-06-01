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Ирина Костевич: на социальную защиту работников в условиях эпидситуации в Беларуси направят Br180 млн
01.06.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На социальную защиту работников
Президент 28 мая подписал указ №178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан». Документ принят в целях минимизации влияния на экономику Беларуси мировой эпидемиологической ситуации и обеспечения социальной стабильности. Указом предусмотрена возможность получения нанимателями субсидий для доплаты до минимальной заработной платы своим работникам в случае их вынужденной неполной занятости или объявления простоя в период с 1 мая по 31 июля, а также уплаты взносов в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения.
«По нашим оценкам потребуется Br180 млн. Надо отметить, что эта сумма прописана в указе, где четко говорится о том, что межбюджетные трансферты в размере Br180 млн. будут предоставлены фонду социальной защиты населения как раз на этот комплекс мер. С учетом того, что эта субсидия будет предоставлена как для выплаты конкретно человеку — доплата до МЗП, так и уплаты за него взноса в фонд социальной защиты в размере 34%, то из этой суммы где-то Br135 млн — это субсидии для человека и Br45 млн — те деньги, которые пойдут на уплату взносов в ФСЗН для того, чтобы сформировать пенсионные и социальные гарантии человека», — рассказала Ирина Костевич.
Решение о предоставлении субсидии организациям для осуществления доплат работникам принимают местные органы власти. Обращаться за субсидией необходимо не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, за который начислена заработная плата работникам. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении принимается в течение 10 рабочих дней. «Хочу сразу обратить внимание, что мы уже подготовили образцы заявлений, образцы вот этого расчета для того, чтобы обеспечить действительно единообразие и упростить работу для нанимателя. 10 дней орган исполнительной власти рассматривает это и принимается решение. В результате, если все оперативно, гладко проходит с учетом регламента, за 16 дней человек получает доплату до уровня МЗП», — отметила министр.
Указом также предусмотрено продление по 31 августа периода предоставления государственной адресной поддержки в виде ежемесячного социального пособия гражданам, у которых в мае-июле текущего года истекает срок действия такого пособия.
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Ирина Костевич: на социальную защиту работников в условиях эпидситуации в Беларуси направят Br180 млн
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