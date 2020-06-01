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Беларусбанк предлагает кредиты для малого и среднего бизнеса со ставкой от 3,37 %
01.06.2020 10:57 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМногие предприниматели сталкивались с тем, что в нестабильной экономической ситуации, а нынешний мировой кризис укладывается в это определение, предприятие требует вложений. Зачастую это единственный способ выжить на рынке среди конкурентов, решить ресурсоемкие задачи и компенсировать отсутствие начального капитала.
Чтобы прочно стоять на ногах, предприниматели и берут кредиты. Это помогает им полностью сосредоточиться на выполнении задач бизнес-плана. Но чтобы понять, где выгоднее всего их получить, нужно знать все нюансы кредитования предпринимателей. Разбираемся в теме на примере крупнейшего банка Беларуси (видео).
"Финансовое утро с Беларусбанком"
Сергей Вайнилович, директор онлайн-гипермаркета: "Кредитование вообще как доступ к деньгам, к финансовым ресурсам было всегда полезно. И было всегда очевидным кислородом, таким же необходимым составляющим для бизнеса, как кислород для огня. То есть это очень серьезный, очень резкий акселератор для развития бизнеса".
Евгений Садовский, соучредитель, бренд-шеф суши-бара: "То, что помогает развивать, поддерживать бизнес как есть. Без каких-то лишних и капитальных вложений здесь и сейчас. И соответственно, риски распределяются, и нашему бизнесу легче дышать. Когда нету больших вложений, и эти средства по мелочи добавить в обучение поваров, в обновление инвентаря, в маркетинг, в работу с нашими гостями, нежели потратить все и сразу. И естественно, в этой ситуации банки распределяют эти риски".
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Многие предприниматели сталкивались с тем, что в нестабильной экономической ситуации, а нынешний мировой кризис укладывается в это определение, предприятие...
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