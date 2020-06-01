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Беларусбанк предлагает кредиты для малого и среднего бизнеса со ставкой от 3,37 %

01.06.2020 10:57 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Многие предприниматели сталкивались с тем, что в нестабильной экономической ситуации, а нынешний мировой кризис укладывается в это определение, предприятие требует вложений. Зачастую это  единственный способ выжить на рынке среди конкурентов, решить ресурсоемкие задачи и компенсировать отсутствие начального капитала.

Чтобы прочно стоять на ногах, предприниматели и берут кредиты. Это помогает им полностью сосредоточиться на выполнении задач бизнес-плана. Но чтобы понять, где выгоднее всего их получить, нужно знать все нюансы кредитования предпринимателей. Разбираемся в теме на примере крупнейшего банка Беларуси (видео).

"Финансовое утро с Беларусбанком"


Сергей Вайнилович, директор онлайн-гипермаркета: "Кредитование вообще как доступ к деньгам,  к финансовым ресурсам было всегда полезно.  И было всегда очевидным кислородом,  таким же необходимым  составляющим для бизнеса,  как   кислород для огня.  То есть это  очень серьезный, очень резкий акселератор для развития  бизнеса". 

Евгений Садовский, соучредитель, бренд-шеф суши-бара: "То, что помогает развивать,  поддерживать бизнес как есть. Без каких-то лишних и капитальных  вложений здесь и сейчас.  И соответственно, риски  распределяются, и нашему бизнесу легче дышать.  Когда нету больших вложений, и эти средства по мелочи добавить в обучение поваров,  в обновление инвентаря, в маркетинг, в работу с нашими гостями,  нежели потратить все и сразу. И  естественно,  в этой ситуации банки  распределяют эти риски". 

 
 
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Многие предприниматели сталкивались с тем, что в нестабильной экономической ситуации, а нынешний мировой кризис укладывается в это определение, предприятие...
 
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