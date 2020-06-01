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"Финансовое утро с Беларусбанком"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусбанк предлагает кредиты для малого и среднего бизнеса со ставкой от 3,37 % Многие предприниматели сталкивались с тем, что в нестабильной экономической ситуации, а нынешний мировой кризис укладывается в это определение, предприятие...

Многие предприниматели сталкивались с тем, что в нестабильной экономической ситуации, а нынешний мировой кризис укладывается в это определение, предприятие требует вложений. Зачастую это единственный способ выжить на рынке среди конкурентов, решить ресурсоемкие задачи и компенсировать отсутствие начального капитала.Чтобы прочно стоять на ногах, предприниматели и берут кредиты. Это помогает им полностью сосредоточиться на выполнении задач бизнес-плана. Но чтобы понять, где выгоднее всего их получить, нужно знать все нюансы кредитования предпринимателей. Разбираемся в теме на примере крупнейшего банка Беларуси (видео).