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Беларусь с 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС

01.06.2020 11:10 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 26 мая 2020 года №316.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $8,3 за 1 т (ранее - $6,8).

Пошлина на прямогонный бензин повышена с $3,7 до $4,5 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты – с $2 до $2,4 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 мая. Тогда они были снижены.


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Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 26 мая 2020 года №316. Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $8,3 за 1 т (ранее - $6,8). ...
 
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