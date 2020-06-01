|
«Я бы УКСы в принципе ликвидировала». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Ольгой Ковальковой
01.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы запускаем цикл интервью с кандидатами в кандидаты в президенты Республики Беларусь. Первый наш гость – сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Ольга Ковалькова. Про недвижимость Ольги, как ей повезло купить квартиру в проблемном доме, отношение потенциального кандидата к УКСам, уплотнению Минска, варианты решения проблемы с неиспользуемым госимуществом и многое другое смотрите в большом видео-интервью.
36-летняя Ольга Ковалькова работает бухгалтером в ЖСПК. По окончании Академии МВД в 2004-2008 годах она отработала в администрациях Советского и Партизанского районов Минска. В 2011 году пришла в БХД, в 2017-м стала сопредседателем оргкомитета. Во время последних выборов в Палату представителей баллотировалась по Пушкинскому округу №103 и набрала 3,52% голосов.
Если нет времени смотреть интервью полностью, то приводим вам краткое содержание. Кликнув по ссылке в содержании, вы перейдете на соответствующий отрывок интервью.
Содержание:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Фото: Павел Садовский
Видео: Михаил Умпирович-Демченко
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я бы УКСы в принципе ликвидировала». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Ольгой Ковальковой
Мы запускаем цикл интервью с кандидатами в кандидаты в президенты Республики Беларусь. Первый наш гость – сопредседатель оргкомитета по созданию партии...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)