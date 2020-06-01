«Я бы УКСы в принципе ликвидировала». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Ольгой Ковальковой

Источник материала: realt.by

Мы запускаем цикл интервью с кандидатами в кандидаты в президенты Республики Беларусь. Первый наш гость – сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Ольга Ковалькова. Про недвижимость Ольги, как ей повезло купить квартиру в проблемном доме, отношение потенциального кандидата к УКСам, уплотнению Минска, варианты решения проблемы с неиспользуемым госимуществом и многое другое смотрите в большом видео-интервью.





36-летняя Ольга Ковалькова работает бухгалтером в ЖСПК. По окончании Академии МВД в 2004-2008 годах она отработала в администрациях Советского и Партизанского районов Минска. В 2011 году пришла в БХД, в 2017-м стала сопредседателем оргкомитета. Во время последних выборов в Палату представителей баллотировалась по Пушкинскому округу №103 и набрала 3,52% голосов.