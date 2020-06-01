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«Я бы УКСы в принципе ликвидировала». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Ольгой Ковальковой

01.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы запускаем цикл интервью с кандидатами в кандидаты в президенты Республики Беларусь. Первый наш гость – сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Ольга Ковалькова. Про недвижимость Ольги, как ей повезло купить квартиру в проблемном доме, отношение потенциального кандидата к УКСам, уплотнению Минска, варианты решения проблемы с неиспользуемым госимуществом и многое другое смотрите в большом видео-интервью.

«Я бы УКСы в принципе ликвидировала». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Ольгой Ковальковой
«Я бы УКСы в принципе ликвидировала». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Ольгой Ковальковой

36-летняя Ольга Ковалькова работает бухгалтером в ЖСПК. По окончании Академии МВД в 2004-2008 годах она отработала в администрациях Советского и Партизанского районов Минска. В 2011 году пришла в БХД, в 2017-м стала сопредседателем оргкомитета. Во время последних выборов в Палату представителей баллотировалась по Пушкинскому округу №103 и набрала 3,52% голосов.

«Я бы УКСы в принципе ликвидировала». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Ольгой Ковальковой

 
Теги: Минск
 
 
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Мы запускаем цикл интервью с кандидатами в кандидаты в президенты Республики Беларусь. Первый наш гость – сопредседатель оргкомитета по созданию партии...
 
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