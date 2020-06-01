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Светлана Тихановская выступила с открытым письмом
01.06.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В полночь 1 июня в телеграм-канале «Страна для жизни» было
— 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей избирателей в поддержку по выдвижению меня кандидатом в Президенты Республики Беларусь произошла провокация, в результате которой был задержан и помещен в ИВС УВД Гродненского облисполкома руководитель моей инициативной группы Тихановский Сергей Леонидович, а также иные граждане Республики Беларусь, в том числе и члены инициативной группы, — говорит Светлана Тихановская. — Эту провокацию и последующее незаконное задержание и возбуждение уголовного дела в отношении руководителя моей инициативной группы я расцениваю как грубую попытку заинтересованных лиц препятствовать осуществлению мной избирательных прав.
Кроме того, обращает внимание Тихановская, об этом инциденте телеканал Беларусь 1 29 мая продемонстрировал в телеэфире и разместил на канале Youtube унижающий ее честь и достоинство
— Сюжет содержит ложь и явное искажение фактов из-за умышленно претенциозной подачи информации и нарезки из сегментов видео. Одним из доказательств тому служит реакция зрителей на видеосюжет. По состоянию на 31 мая из почти 80 тысяч зрителей, просмотревших видеосюжет, его негативно оценили 11 тысяч, положительно — 144, а при просмотре комментариев становится очевидным, что зрители считают сюжет не соответствующим действительности. Рассчитывая на то, что мы живем в правовом государстве, я ожидаю, что на направленные мной в соответствующие органы по описанным выше нарушениям заявления, уведомления и претензии будут предприняты следующие законные и разумные действия.
Чего Светлана Тихановская ждет от МВД
Тихановская ожидает, что Министерство внутренних дел:
Чего Светлана Тихановская ждет от БТ
Тихановская ожидает, что телеканал Беларусь 1 опровергнет не соответствующую действительности информацию, представленную в видеосюжете.
Что вообще происходит?
Напомним, 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей
Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.
Тут же на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Задержанных отвели в микроавтобус. Люди пытались не дать ему уехать, в толкотне даже выломали дверцу, но милиции удалось увезти блогера.
Александр Лукашенко днем 29 мая высказался о некой конфликтной ситуации с милицией.
— Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим. пресс-службы президента), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам. На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим. пресс-службы президента) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают, —
Что сказала милиция?
«29 мая в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский. Двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они в настоящее время госпитализированы. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел», — сообщили днем 30 мая в МВД.
В Уголовном кодексе есть ст. 364 «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Максимальная санкция по ней — лишение свободы на срок до шести лет.
Вечером 30 мая Сергея Тихановского и еще семь задержанных Минск">перевели в Минск в ИВС на Окрестина.
Кого задержали с Тихановским
Список задержанных вместе с Сергеем Тихановским в милиции не огласили. По
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Она заявила о том, что расценивает «провокацию 29 мая в Гродно и последующее незаконное задержание и возбуждение уголовного дела в отношении руководителя моей...
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