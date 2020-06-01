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«Я начинал с работы лесничим». Интервью с первым биржевым маклером Беларуси
01.06.2020 09:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Для покупки больших объемов леса нужно было объехать все лесхозы в стране»
Еще до первых официальных биржевых торгов в лесном хозяйстве Беларуси уже существовала конкурсная продажа сырья на внутреннем рынке. Тогда лесхозы самостоятельно проводили тендеры, и для каждого лесхоза устанавливалась своя цена. В этом и заключался главный минус сложившейся системы: отсутствовала единая ценовая политика на государственный ресурс. Более того, для покупки больших объемов нужно было объехать чуть ли не все лесхозы в стране и с каждым заключить договор. И не факт, что это удалось бы, ведь в каждом лесхозе — свое руководство со своими особенностями.
Чтобы эти моменты исключить, в 2004 году Совет министров принял решение о создании биржи. Через год туда из Министерства лесного хозяйства попал Евгений Малышев.
— Я всю жизнь работал в лесном хозяйстве, — вспоминает собеседник. — Начинал с лесничего, потом стал директором лесхоза, работал в Министерстве лесного хозяйства начальником отдела. Когда я переходил на биржу, понимал, что все равно буду заниматься лесом, только немного в другой плоскости. Мой опыт пригодился: не зная всех нюансов ведения лесного хозяйства, организовать биржевые торги так, чтобы клиенты были довольны, непросто.
В самом начале БУТБ представляла собой небольшую группу энтузиастов: 3−4 человека занимались рынком леса, 2−3 человека — сельхозпродукцией, еще несколько — металлопродукцией.
— При этом мы не до конца понимали, как правильно и наиболее эффективно организовать биржевые торги: примеров в стране не было, — рассказывает Евгений. — Первые торги проводились как тендеры — в голосовом режиме. В зал пригласили продавцов и покупателей, а маклер, то есть я, объявлял в микрофон, что определенный лот выставляется на продажу, давал его характеристики и стартовую цену. Из зала покупатели поднимали номера до тех пор, пока цена не фиксировалась как лидирующая. Не скажу, что первая сессия была большим успехом, но она показала возможности открытого торга и совершения сделок в соответствии со спросом и предложением. По сути, она стала толчком для развития биржевой торговли в республике. Потом уже на биржевую площадку был выведен металл и другие товары.
Первыми были именно лесные торги, потому что это возобновляемый ресурс, который пользуется постоянным спросом и внутри страны, и за рубежом. Кроме того, проведение первой торговой сессии по продаже лесных ресурсов было бы невозможным без поддержки Минлесхоза и принципиальной позиции тогдашнего Министра лесного хозяйства — Петра Семашко.
— В то время бытовало мнение, что лесники на свои лесопилки забирают самый лучший лес. Тогда Семашко сказал, что лесники будут покупать лес на общих основаниях: создается площадка — туда всем и дорога, — вспоминает Евгений. — Поменялось уже несколько министров после Семашко, но все понимают, что биржа — единственный механизм, который позволяет получить максимально справедливую цену на государственные древесные ресурсы.
«Кладовые были заполнены бумагами до потолка»
Как и у всего нового, в момент основания биржи в 2005 году у нее имелись противники.
— До появления биржи для того, чтобы заключить какой-то договор, надо было идти с поклоном к руководителю предприятия в лесхоз, — рассказывает первый биржевой маклер. — Договоритесь вы или нет — большой вопрос. Поэтому перспективу работы через биржу многие восприняли без особого энтузиазма. Среди прочего сетовали на то, что на бирже еще не знают всех нюансов ведения лесного дела, договоры могут и не исполняться, нет контроля и гарантий исполнения сделок. Однако на самом деле это не так, ведь надежность сделок — это наше лицо. Те, кто в 2005 году были против создания биржи, сегодня превратились в наших союзников. Сейчас не только Министерство лесного хозяйства, но и все остальные лесофондодержатели говорят о том, что без биржи уже никуда: работает единая система ценообразования, обеспечивается полная прозрачность торгов, нет теневых схем реализации или договорных сделок.
Постепенно биржа набирала опыт, на ходу перестраивалась, работала над недостатками и пришла к тому, что в торговых залах, которые вмещали до 250 рабочих мест, было уже не пробиться. Торги в голосовом режиме шли очень долго. Самые крупные и длительные — это годовые, на каждый лот (а их около двухсот) уходит по пять минут. В 2006 такие торги шли около 22 часов.
— Раньше маклер и руководитель биржи подписывали документы на бумажном носителе по каждой сделке — в одной ручке заправки не хватало. Потом все копии документов хранились у нас. Мы до потолка заполняли кладовые бумагами и не знали, как с этим быть, пока не перешли в электронный вариант работы, — вспоминает Евгений.
За прошедшие 15 лет биржа серьезно «прокачала» свои возможности: теперь все торги проводятся онлайн, и не важно, где вы находитесь — в Африке или в Беларуси. Например, те же годовые торги, на которых выставляется на продажу 40% от годовой заготовки лесных ресурсов, — около 4 млн куб.м. — теперь длятся не более трех-четырех часов, несмотря на то, что участвуют в них несколько сотен продавцов и покупателей. При этом одновременно совершается несколько тысяч сделок, а итоговые документы — реестры совершенных биржевых сделок и биржевые договоры — подписывают и регистрируют с использованием электронной цифровой подписи. Как только сделка оформлена и зарегистрирована, можно сразу начинать поставку. То есть фактически отгрузка товара по биржевому договору может быть начата уже спустя 5 дней с момента подачи заявки на покупку.
«Клиента можно обмануть только один раз»
По словам Евгения, для клиентов биржи созданы благоприятные условия: аккредитация в качестве участника биржевых торгов, обучение работе в торговой системе, электронная цифровая подпись — все это бесплатно. Даже за участие в торгах биржа не берет ни копейки. Оплатить нужно только биржевой сбор от суммы совершенных биржевых сделок, размер которого с 2005 года для участников торгов лесопродукцией снизился в 8 раз. Этим, рассказывает первый биржевой маклер, белорусская биржа отличается от голливудских фильмов: главная ее задача не нажиться на клиентах, а обеспечить комфорт и прозрачность.
— Если завтра не будет результативных торгов, то, естественно, биржа развалится. Но даже в это смутное время, когда предприятия замедляют свою работу, у нас ни одна торговая сессия не отменена, не сорвалась, в том числе с нерезидентами. А темпы притока клиентов на торги даже увеличились. С января по апрель этого года у нас аккредитовалось на 100 юрлиц и ИП в месяц больше, чем в прошлом. Раз люди идут, то ведь не просто на солнышке погреться, значит, у них есть интерес. Они что-то будут выставлять на продажу, а это наши доходы. Если мы такими темпами будем осваивать другие рынки, то перспективы очень заманчивы. Уже сейчас около 20% металла в стране закупается на биржевых торгах. По лесопродукции доля биржевого рынка еще больше: через нашу площадку проходит 50% всего экспорта пилопродукции, а круглый лес, не считая заготовок по арендному лесосечному фонду, почти на 100% продается с использованием биржевого механизма.
Самое главное для брокеров и маклеров на бирже, по словам Евгения, — знать правила игры.
— Если не знаешь броду — не надо лезть в воду. Без понимания регламентов биржевых торгов, ценообразования и совершения сделок на торговой сессии делать нечего, — объясняет начальник управления торгов лесопродукцией. — Поэтому для новичков у нас еженедельно проходит обучение правилам работы на биржевых торгах. Для брокера важна также порядочность по отношению к своим клиентам, иначе он будет терять позиции на биржевых торгах, ведь клиента можно обмануть только один раз. Маклер дирижирует биржевыми торгами. И успешного маклера отличает стрессоустойчивость. Если идет серьезная торговая сессия и совершаются крупные сделки, то, естественно, всегда есть обиженные как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей. К примеру, я выставил на продажу товар, но мои конкуренты тоже это сделали. В результате предложение превысило спрос, я ничего не продал. Или покупатель не приобрел что-то по желаемой цене. В этой каше все время варится маклер: нужно оперативно принимать решения для проведения сделки на максимально выгодных для обеих сторон условиях.
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О работе на Белорусской универсальной торговой бирже рассказал первый биржевой маклер Беларуси, Евгений Малышев. *Партнерский материал
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