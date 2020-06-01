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Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ

01.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Есть в Минске такие компании, которые строят «за свои», а продают уже готовое жилье в возведенных домах. Среди таких застройщиков – «Строминвест». Компания уже успешно возвела и распродала квартиры в домах ЖК «Лайт» в Каменной Горке-3. Сейчас застройщик трудится над амбициозным проектом по ул. Тимирязева – ЖК «Комфорт парк». Первый дом, из которого практически готов.

Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ

О том, что усадебная застройка по ул. Тимирязева — Панфилова будет снесена, было известно еще 4 года назад. Кто-то из местных с нетерпением ждал переселения из практически аварийных домов, кто-то с опаской относился к масштабному проекту жилой застройки на этом месте.

Строительство домов по ул. Тимирязева во время общественных обсуждений вызывало немало споров. В апреле 2016 года был озвучен ПДП на данную территорию. Тогда архитекторы были безжалостны: под снос попадала практически вся усадебная застройка, «в живых» планировалось оставить лишь 400 кв. м из существующих 2,7 тысячи кв.м. Всю территорию предлагалось застроить жилыми домами.

Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Рендеры ЖК «Комфорт парк»
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ

Самый большой участок — территория от ул. Татарской до Панфилова — достался компании «Строминвест-Ратомка». Причем достался без аукциона. Во время обсуждений озвучивались и планы застройщика: 17-этажный дом, ряд 6−9-этажных жилых зданий и детский сад на 95 мест. Для автовладельцев предусмотрены паркинги под жилыми корпусами.

Жилой комплекс «Комфорт парк» будет расположен в границах улиц Тимирязева — Панфилова — Грибоедова — Татарская. Срок строительства: 2019−2023 гг.

Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ

Год назад нам удалось узнать, что купить квартиру в Минске в первом доме можно только после окончания строительства (в уже готовом доме). Сколько будет стоить квадратный метр, на данный момент не известно, но первый дом будет готов, предположительно, к концу 2020 года. Старт продаж — IV квартал 2020 года. Всего планируется построить 6 жилых домов, рассчитанных на 50 тысяч квадратных метров.

Напомним, что стоимость квадратного метра в ЖК «Лайт» стартовала от 1200 $. ЖК «Комфорт парк» - комплекс выше уровнем строительства и комфорта. Повлиял как-то мировой экономический коронакризис на планы по ценообразованию в этом жилом комплексе, не известно. Получит комментарий от застройщика не удалось. Телефон отдела продаж ЖК «Комфорт парк» не отвечает.

Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ

 
Теги: Минск
 
 
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Есть в Минске такие компании, которые строят «за свои», а продают уже готовое жилье в возведенных домах. Среди таких застройщиков – «Строминвест». Компания уже...
 
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