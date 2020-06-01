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Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ
01.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Есть в Минске такие компании, которые строят «за свои», а продают уже готовое жилье в возведенных домах. Среди таких застройщиков – «Строминвест». Компания уже успешно возвела и распродала квартиры в домах
О том, что усадебная застройка по ул. Тимирязева — Панфилова будет снесена,
Строительство домов по ул. Тимирязева во время общественных обсуждений вызывало немало споров. В апреле 2016 года
Самый большой участок — территория от ул. Татарской до Панфилова — достался компании «Строминвест-Ратомка». Причем
Жилой комплекс «Комфорт парк» будет расположен в границах улиц Тимирязева — Панфилова — Грибоедова — Татарская. Срок строительства: 2019−2023 гг.
Год назад нам
Напомним, что стоимость квадратного метра в ЖК «Лайт» стартовала от 1200 $. ЖК «Комфорт парк» - комплекс выше уровнем строительства и комфорта. Повлиял как-то мировой экономический коронакризис на планы по ценообразованию в этом жилом комплексе, не известно. Получит комментарий от застройщика не удалось. Телефон отдела продаж ЖК «Комфорт парк» не отвечает.
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Есть в Минске такие компании, которые строят «за свои», а продают уже готовое жилье в возведенных домах. Среди таких застройщиков – «Строминвест». Компания уже...
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