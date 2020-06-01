Первый дом ЖК «Комфорт парк» визуально практически готов. ФОТОФАКТ

О том, что усадебная застройка по ул. Тимирязева — Панфилова будет снесена, было известно еще 4 года назад. Кто-то из местных с нетерпением ждал переселения из практически аварийных домов, кто-то с опаской относился к масштабному проекту жилой застройки на этом месте.

Строительство домов по ул. Тимирязева во время общественных обсуждений вызывало немало споров. В апреле 2016 года был озвучен ПДП на данную территорию. Тогда архитекторы были безжалостны: под снос попадала практически вся усадебная застройка, «в живых» планировалось оставить лишь 400 кв. м из существующих 2,7 тысячи кв.м. Всю территорию предлагалось застроить жилыми домами.