ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кормозаготовка: следующий этап сельхозработ

03.06.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Всего в районе предстоит убрать травы первого укоса на 15300 га.

Кормозаготовка: следующий этап сельхозработ

Кормозаготовка: следующий этап сельхозработ

Кормозаготовка: следующий этап сельхозработ

По состоянию на 2 июня скошены травы на 1187 га, что составляет 8% от запланированного. Темп косьбы последнего дня составил 265 га. Убрано 796 га трав из скошенных (67%).
Использовано зеленой массы на корм скоту (с выпасом и подкормкой) 9696 тонн, в том числе пастбищной зеленой массы 2974 тонны.
За летне-осенний сезон 2020 года предстоит заготовить 9274 тонны сена, 103553 тонны сенажа, 118477 тонн силоса, 10106 тонн травяных кормов в стрейч-пленке. Предстоит обеспечить районное животноводство 32,6 центнерами кормовых единиц на условную голову скота.
За первые дни кормозаготовочной кампании в лидерах КСУП "Баума", где предстоит убрать 2000 га трав первого укоса. 345 га сочных трав в хозяйстве уже убрано. Это 17% к общему объему трав первого укоса, 83% скошенных трав убраны с полей.
Начинается закладка траншей в хозяйствах. На ферме "Заболоть" КСУП "Баума" произведена покраска траншей, произведен комплекс работ по подготовке ям к заготовке сенажа и силоса.

На перевозке скошенных трав на ферму в последние дни работали водители Генрих Иосифович Михайлович (ОАО "Ивьевская сельхозтехника", Иван Вацлавович Филиппович (на фото).

С наступлением теплой погоды, оптимального времени для скашивания трав темп работ будет усиливаться.

П. ВЛАДИН. Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в районе предстоит убрать травы первого укоса на 15300 га. По состоянию на 2 июня скошены травы на 1187 га, что составляет 8% от...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Ожидать революции не следует». Лукашенко рассмотрел предложения по новому составу правительства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика