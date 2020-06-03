Кормозаготовка: следующий этап сельхозработ

Источник материала: Ивьевский край

Всего в районе предстоит убрать травы первого укоса на 15300 га.













По состоянию на 2 июня скошены травы на 1187 га, что составляет 8% от запланированного. Темп косьбы последнего дня составил 265 га. Убрано 796 га трав из скошенных (67%).

Использовано зеленой массы на корм скоту (с выпасом и подкормкой) 9696 тонн, в том числе пастбищной зеленой массы 2974 тонны.

За летне-осенний сезон 2020 года предстоит заготовить 9274 тонны сена, 103553 тонны сенажа, 118477 тонн силоса, 10106 тонн травяных кормов в стрейч-пленке. Предстоит обеспечить районное животноводство 32,6 центнерами кормовых единиц на условную голову скота.

За первые дни кормозаготовочной кампании в лидерах КСУП "Баума", где предстоит убрать 2000 га трав первого укоса. 345 га сочных трав в хозяйстве уже убрано. Это 17% к общему объему трав первого укоса, 83% скошенных трав убраны с полей.

Начинается закладка траншей в хозяйствах. На ферме "Заболоть" КСУП "Баума" произведена покраска траншей, произведен комплекс работ по подготовке ям к заготовке сенажа и силоса.

На перевозке скошенных трав на ферму в последние дни работали водители Генрих Иосифович Михайлович (ОАО "Ивьевская сельхозтехника", Иван Вацлавович Филиппович (на фото).

С наступлением теплой погоды, оптимального времени для скашивания трав темп работ будет усиливаться.

П. ВЛАДИН. Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.