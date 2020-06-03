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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый из заводов БНБК начнет производство этим летом Новые рабочие места, инновационная продукция и экспортные контракты! В Пуховичском районе продолжается строительство заводов Белорусской национальной...

Новые рабочие места, инновационная продукция и экспортные контракты! В Пуховичском районе продолжается строительство заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Этот проект наша страна реализует совместно с Китаем. Всего здесь появятся 14 предприятий аграрного профиля, где выпускать будут комбикорм для всех видов сельхозживотных, а также рыбы. Кроме того, наладят производство кормовых аминокислот. Общая цель - увеличить эффективность мяса-молочного производства. Первый из заводов начнет производство летом - с урожаем этого сезона.Создание заводов и лабораторий крупной корпорации поспособствует также и развитию Руденска - одного из столичных городов-спутников. А по соседству - в поселке Дружный - построили арендные дома для будущих работников производства. Первые новоселья - уже этим летом.