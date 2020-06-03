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Первый из заводов БНБК начнет производство этим летом
03.06.2020 16:10 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНовые рабочие места, инновационная продукция и экспортные контракты! В Пуховичском районе продолжается строительство заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Этот проект наша страна реализует совместно с Китаем. Всего здесь появятся 14 предприятий аграрного профиля, где выпускать будут комбикорм для всех видов сельхозживотных, а также рыбы. Кроме того, наладят производство кормовых аминокислот. Общая цель - увеличить эффективность мяса-молочного производства. Первый из заводов начнет производство летом - с урожаем этого сезона.
Александр Бильдюкевич, заместитель директора Белорусской национальной биотехнологической корпорации: "Мы выпускаем единственный в стране (и, более того, в СНГ, кроме РФ, где выпускают один вид аминокислот), мы выпускаем три: лизин, трионин и триптофан. Это главные аминокислоты, которые влияют на продуктивность сельскохозяйственных животных. У нас, как вы видите, 4 завода: по производству премиксов, кормов для рыб, свиней, птицы и КРС".
Евгения Боровик, заместитель директора Белорусской национальной биотехнологической корпорации: "У нас подписан контракт и заключены договоренности с крупным покупателем из Норвегии. БНБК будет поставлять все комбикорма для всех ценных пород рыб. А это более 100 тысяч тонн в год комбикорма".
Создание заводов и лабораторий крупной корпорации поспособствует также и развитию Руденска - одного из столичных городов-спутников. А по соседству - в поселке Дружный - построили арендные дома для будущих работников производства. Первые новоселья - уже этим летом.
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Новые рабочие места, инновационная продукция и экспортные контракты! В Пуховичском районе продолжается строительство заводов Белорусской национальной...
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