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Румас уходит в бизнес
04.06.2020 10:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сергей Румас не войдет в новый состав правительства, сообщает
— Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую, — заявил Лукашенко.
Напомним, Румас возглавлял правительство с 18 августа 2018 года. 3 июня Лукашенко
Днем 3 июня президент
Президент заявил, что из-за кризиса, вызванного пандемией, замена всех членов правительства была бы неправильным шагом.
— Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать, — сказал президент.
О намерении до выборов сформировать новый состав правительства Лукашенко
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Сергей Румас не войдет в новый состав правительства, сообщает телеграм-канал Пул первого.
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