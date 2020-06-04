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Румас уходит в бизнес

04.06.2020 10:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сергей Румас не войдет в новый состав правительства, сообщает телеграм-канал Пул первого.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую, — заявил Лукашенко.

Напомним, Румас возглавлял правительство с 18 августа 2018 года. 3 июня Лукашенко отправил все правительство в отставку.

Днем 3 июня президент провел совещание, чтобы обсудить предложения по новому составу правительства с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, главой Администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.

Президент заявил, что из-за кризиса, вызванного пандемией, замена всех членов правительства была бы неправильным шагом.

— Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать, — сказал президент.

О намерении до выборов сформировать новый состав правительства Лукашенко заявил 25 мая. 29 мая президент пообещал «в ближайшее время» назначить исполняющего обязанности премьер-министра, а «после выборов, если он будет хорошо работать, то утвердить в должности».

 
 
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Сергей Румас не войдет в новый состав правительства, сообщает телеграм-канал Пул первого.
 
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