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Белорусский бизнес оказался лучше подготовленным к переходу в онлайн, чем в Европе

04.06.2020 10:58 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Таково мнение экспертов нашего онлайн-пространства. По их словам, относительно прошлого года Байнет вырос почти на 2,5 %, что можно сравнить с темпами 300 самых крупных доменных зон мира в начале года. К слову, в апреле число регистраций в Европе резко пошло вверх (примерно на 20 % по сравнению с прошлым годом), в Беларуси же такого скачка не наблюдалось. Эксперты связывают отсутствие у нас аналогичного пика регистраций с тем, что в Беларуси малый и средний бизнес еще до кризиса был хорошо представлен в онлайн-среде. Сегодня сайты есть практически у каждого ресторана или спортивного зала. В этом плане Беларусь в сравнении с Европой оказалась чуть более подготовленной к полному переходу в онлайн. 
 
 
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Таково мнение экспертов нашего онлайн-пространства. По их словам, относительно прошлого года Байнет вырос почти на 2,5 %, что можно сравнить с темпами 300 самых...
 
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