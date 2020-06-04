Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский бизнес оказался лучше подготовленным к переходу в онлайн, чем в Европе Таково мнение экспертов нашего онлайн-пространства. По их словам, относительно прошлого года Байнет вырос почти на 2,5 %, что можно сравнить с темпами 300 самых...

Таково мнение экспертов нашего онлайн-пространства. По их словам, относительно прошлого года Байнет вырос почти на 2,5 %, что можно сравнить с темпами 300 самых крупных доменных зон мира в начале года. К слову, в апреле число регистраций в Европе резко пошло вверх (примерно на 20 % по сравнению с прошлым годом), в Беларуси же такого скачка не наблюдалось. Эксперты связывают отсутствие у нас аналогичного пика регистраций с тем, что в Беларуси малый и средний бизнес еще до кризиса был хорошо представлен в онлайн-среде. Сегодня сайты есть практически у каждого ресторана или спортивного зала. В этом плане Беларусь в сравнении с Европой оказалась чуть более подготовленной к полному переходу в онлайн.