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Межправсовет по антимонопольной политике стран СНГ проходит в режиме видеоконференции
04.06.2020 12:36 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМежправсовет по антимонопольной политике стран СНГ проходит сейчас в режиме видеоконференции. На повестке дня - добросовестная конкуренция и насыщение рынков товарами и лекарствами.
Все подробности у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк.
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Межправсовет по антимонопольной политике стран СНГ проходит сейчас в режиме видеоконференции. На повестке дня - добросовестная конкуренция и насыщение рынков...
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