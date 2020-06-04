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Межправсовет по антимонопольной политике стран СНГ проходит в режиме видеоконференции

04.06.2020 12:36 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Межправсовет по антимонопольной политике стран СНГ проходит сейчас в режиме видеоконференции. На повестке дня - добросовестная конкуренция и насыщение рынков товарами и лекарствами. 

Все подробности у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк.

 
 
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Межправсовет по антимонопольной политике стран СНГ проходит сейчас в режиме видеоконференции. На повестке дня - добросовестная конкуренция и насыщение рынков...
 
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