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На торгах 4 июня доллар укрепился
04.06.2020 13:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 4 июня прошли очередные торги валютами.
Доллар вырос на BYN 0,0091 — до 2,3976 рубля.
Евро подорожал на BYN 0,0096 — до 2,6869 рубля.
Российский рубль снизился на BYN 0,0201 — до 3,4757 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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Доллар вырос на BYN 0,0091 - до 2,3976 рубля.
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