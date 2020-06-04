Наводящий ужас. Леонид Анфимов покидает Комитет госконтроля

Источник материала: Tut.by

За пять с половиной лет во главе Комитета госконтроля, ведомства, наводящего страх и на чиновников, и на бизнес, его глава, Леонид Анфимов последовательно и непримиримо боролся с посредниками, лжепредпринимателями, нарушителями и расхитителями. Сегодня, сообщая о назначении на пост главы КГК Юрия Тертеля, неофициальный телеграм-канал президента сделал приписку: Анфимов без работы не останется. Судьба других отставников там не поднималась. TUT.BY вспомнил, чем известен Леонид Анфимов.





Защищал самый одиозный для бизнеса указ

Несколько лет правительство и бизнес сражались с одиозным указом № 488 о борьбе с лжепредпринимательством. В стране фактически действовала презумпция виновности юрлиц и предпринимателей, совершающих или совершивших когда-либо сделки с участием контрагентов, впоследствии признанных контролерами лжепредпринимательскими структурами. Обезопасить себя добросовестные контрагенты не могли: любую сделку, даже не несущую рисков (покупка по предоплате, к примеру), следовало проверить, но и это не гарантировало требование доплаты налогов — контрагент в будущем мог оказаться в списке неблагонадежных, и ваша прошлая сделка уже окажется скомпрометирована. И тогда субъект хозяйствования обязан добровольно признать себя правонарушителем «без суда и следствия».

Эксперты отмечали, что большинство из включенных в реестр субъектов можно было признать лжеструктурами с высокой долей условности. По данным СМИ, на апрель 2017 года в реестре было 7609 компаний, причем 5375 субъектов были внесены в него исключительно на основании «нерасположения по своему юридическому адресу» и только 257 субъектов были признаны лжепредпринимательскими на основании приговора суда.

Председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов документ, уже отмененный, защищал.

«У меня нет сомнений в том, что реализация положений указа № 488 принесла положительный эффект, подтолкнув бизнес к переосмыслению неблаговидных действий, которые стали чуть ли не нормой ведения коммерческой деятельности», — заявил Анфимов, напомнив, что в стране действовало целое направление криминального бизнеса, где создание лжеструктур было поставлено на поток, и их услуги по минимизации налогообложения предлагались легальным бизнесам.

«Какими эпитетами не награждали указ: и одиозный, и драконовский. Но, поверьте, он рождался не в тиши кабинетов, а, образно говоря, на поле боя, был результатом кропотливой оперативно-следственной работы», — подчеркнул Анфимов, добавив, что принятие этого указа «многих оторвало от кормушки».

Впрочем, глава КГК признал, что «без перекосов не обошлось».

Вступился за диван Цеслера

Комитет госконтроля в январе 2020 года провел мониторинг творческих мастерских белорусских художников и дизайнеров, в результате некоторым творческим людям п овысили плату за аренду почти в 4 раза, лишив их права на льготную аренду. Главная претензия — художники и дизайнеры занимаются коммерческой деятельностью — продают свои работы.

Например, в мастерской известного художника и дизайнера Владимира Цеслера проверяющие нашли кровать. И в том числе поэтому подняли ставку за аренду в четыре раза — с 400 долларов до 1,5 тысячи долларов в месяц. Председатель КГК Леонид Анфимов лично приехал в мастерскую Цеслера и вопрос по льготной аренде был в целом урегулирован.

— То, что в помещении имеется кровать, оборудована кухня, — это нормально. Я не вижу здесь проблемы: художник должен творить и иметь и возможность отдохнуть, — сказал во время беседы председатель КГК Леонид Анфимов.



Фото: Радыё «Свабода»

Обеспечил фантастическую результативность проверок

Несмотря на постоянно декларируемый тренд на либерализацию и раскрепощение деловой инициативы, проверка Комитета госконтроля по-прежнему остается колоссальным стрессом для бизнеса. Даже легального и прозрачного. И бизнес был уверен: если пришли — что-то найдут. Статистика это подтверждала. К примеру, все контролирующие и надзорные органы Беларуси за январь-май 2019 года провели около 4 тысяч проверок, из них 57 проверок (40 выборочных и 17 внеплановых) завершились без замечаний проверяющих, рассказывал Леонид Анфимов.

«С одной стороны, это радует: проверяемые оказались чисты перед законом. С другой — настораживает: может, компетенции проверяющих не хватило для выявления нарушений? В любом случае „холостые“ проверки не красят контролеров, ведь из-за слабого предварительного анализа, недостаточной проработки потрачено впустую время и проверяющих, и проверяемых», — заявил Анфимов.

При этом он отметил , что все проверки, проведенные КГК, оказались результативными.

Держал в страхе село. И не только

Проблема неэффективности и бесхозяйственности на селе, куда государство вливало год за годом серьезные ресурсы, требовала все большего закручивания гаек. Проверки шли регулярно.

Вот в марте прошлого года президент во время посещения фермы агрохолдинга «Купаловское» в Шкловском районе остался очень недоволен условиями содержания коров, а также беспорядком на мехдворе. Комитет госконтроля тут же начал проверку. Наиболее типичными нарушениями названы «занавоженность ферм, отсутствие порядка на территориях механизированных дворов, ферм и зернотоков».

— Нарушений очень много, — констатировал глава КГК в мае. — У меня просто душа болит, когда я называю эту цифру. То, что мы проверили, а, понятно, проверили не все, — 2,5 тысячи нарушений было по проверенным объектам.

По словам Анфимова, наказаны были около 600 руководителей сельхозорганизаций, к дисциплинарной ответственности привлечено 86 руководителей и специалистов райисполкомов, возбуждено 15 уголовных дел.





— Это вынужденная мера на которую мы шли и будем идти. Напряжение, импульс которому дал глава государства во время посещения Шкловского района, сохранится. Мы будем на протяжении определенного времени держать в постоянном тонусе руководителей, чтобы этот мало-мальский порядок, который мы навели во время весенней кампании, остался на несколько лет, — рассказал Анфимов.

А вот «проверочные» итоги посевной 2018 года: по результатам проведенных накануне посевной проверок Комитет госконтроля возбудил 49 уголовных дел, заявляет Анфимов.

«К сожалению, в половине организаций были выявлены недостатки хранения и подготовки техники, — прокомментировал итоги мониторинга Анфимов. — В пятидесяти организациях выявлены грубые нарушения отраслевых регламентов проведения весенних посевных работ. Это печальный результат нашей с Генпрокуратурой и Министерством внутренних дел работы».

Взялся за журналистов: КГК инициировал «дело Сацука»

25 марта 2020 года сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля задержали главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука по подозрению в получении взятки.

Глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов дискутировал с журналистами о «деле Сергея Сацука» и объяснял, почему журналист находится под стражей, почему не важны вольности, с которыми сотрудники КГК называют журналиста владельцем ресурса, если он даже не совладелец, и как вообще журналисту можно дать взятку, если он не является должностным лицом.

— Журналистика — это тонкая сфера деятельности, где должны работать люди порядочные. Суперпорядочные. Но когда я смотрю, как пишутся заказные статьи, часто вижу, как необъективно освещается деятельность государственных органов, особенно Комитета государственного контроля, становится просто обидно. Как может журналист, не зная сути дела, всех тонкостей, давать оценку тому, что происходит в этом госоргане? — резюмировал Анфимов.

Выступал с программными заявлениями

В августе 2018 года Анфимов выступил с программным текстом в газете «СБ Беларусь Сегодня». Ключевыми темами статьи стала критика приватизации и реформ и призыв придерживаться собственного пути развития.

«Кого-то бесит, что то, что должно было давно умереть, почему-то до сих пор живет. И этот кто-то никак не хочет признать, что именно благодаря тому, что в начале 90-х была проявлена государственная мудрость — продиктованная скорее интуицией, что называется, от земли, чем кричащими вызовами, — удалось сохранить государственное влияние на собственность», — пишет Анфимов.

«Я сегодня с содроганием думаю, что было бы со страной, если бы все раздали в частную собственность или закрыли неэффективно работающие предприятия. К этому тогда, и с удвоенной силой теперь, нас призывает разномастный хор рыночников, называя заводы „токсичными активами“», — продолжает он.

Глава КГК призывал вспомнить об ошибках, допущенных при переходе от социализма нашими соседями, угодившими «в ловко сплетенные сети обещаний рыночного рая».

Он также вспоминает плановую экономику, «которую только ленивый не пытается охаять, лягнуть как поверженного исполина». «Но этот сонм нестройных голосов идет не от твердого убеждения, что все действительно было плохо. Решают политическая конъюнктура и ангажированность дирижеров этого хора. А ведь идея плановой экономики не просто опередила время! Она позволила в короткие сроки только за счет внутренних ресурсов восстановить разрушенную и Первой мировой, и гражданской войной экономику СССР. Все предприятия работали в теснейшей кооперационной связке. Каждый знал, что производить и сколько. А главное, не было проблем со сбытом продукции», — считает автор.

«Я не понимаю, почему кому-то неймется разрушить то, что обеспечивает спокойствие и стабильность, наверное, единственной на постсоветском пространстве страны. Нашей страны, которую благодаря сдерживающим факторам внутренней и внешней государственной политики миновала участь внутриполитических, межнациональных и межконфессиональных разборок. Эксперименты в сфере общественно-экономических отношений слишком дорого обходятся государствам, где они проводятся. Но еще более высокую цену платят за них народы этих государств», — утверждает Анфимов.

Председатель КГК уверен, что «псевдосвобода и псевдодемократия во многом Союз развалили и продолжают разваливать многие постсоветские республики».

«Сегодня реформирование экономики страны. [ ] Реформы нужны, но не в сфере экономических отношений через перераспределение собственности от государства частнику. Прежде всего они должны коснуться отношения людей к труду. С неба ничего не упадет. Может, и шаблонно прозвучит, но главная реформа должна прежде всего в умах, в мозгах произойти. Чтобы мы сами наконец поняли, что наше счастье в наших же руках и никто его из-за моря нам не принесет», — резюмирует Анфимов.