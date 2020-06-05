|
Умер бывший депутат Василий Хрол
05.06.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Умер бывший заместитель госсекретаря Союзного государства, экс-депутат Василий Хрол. Об этом 4 июня
Василий Петрович родился в 1957 году в деревне Малые Гридюшки Витебской области. Он окончил Минский радиотехнический институт, БГУ, Северо-западную академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Избирался депутатом Верховного Совета Республики Беларусь тринадцатого созыва, являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Василия Хрола запомнят как
В 2006 году получил пост заместителя госсекретаря — члена Постоянного комитета Союзного государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Умер бывший заместитель госсекретаря Союзного государства, экс-депутат Василий Хрол.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)