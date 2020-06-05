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Быстро строят. Как сейчас выглядит высотка в Сельхозпоселке, где «однушки» стоят от $53 тысяч

05.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В марте УКС Советского района предложил дольщикам 30 квартир в многоэтажном доме в Сельхозпоселке. Стоимость квадратного метра в высотке стартует от 2600 рублей. Мы посмотрели, как выглядит дом спустя всего 3 месяца после начала строительства — темпы, надо сказать, впечатляют.

Быстро строят. Как сейчас выглядит высотка в Сельхозпоселке, где «однушки» стоят от тысяч

Быстро строят. Как сейчас выглядит высотка в Сельхозпоселке, где «однушки» стоят от тысяч
Рендеры проекта

Общая информация о проекте

«Группа многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения и подземной гараж-стоянкой расположена в квартале улиц Л. Беды, Тиражной, Восточной, Белинского». Застройщик — УКС Советского района. Сейчас продаются квартиры в доме 1-ой очереди строительства. Это 10-этажный односекционный дом, который застройщик обещает построить всего за 8 месяцев.

Быстро строят. Как сейчас выглядит высотка в Сельхозпоселке, где «однушки» стоят от тысяч
Быстро строят. Как сейчас выглядит высотка в Сельхозпоселке, где «однушки» стоят от тысяч

Стройка выглядит оживленной. Буквально за 3,5 месяца дом вырос практически на 9 этажей. На паспорте объекта указано, что начало строительства — февраль 2020 года, окончание — ноябрь 2020 года.

Быстро строят. Как сейчас выглядит высотка в Сельхозпоселке, где «однушки» стоят от тысяч
Быстро строят. Как сейчас выглядит высотка в Сельхозпоселке, где «однушки» стоят от тысяч

Какие квартиры и по какой цене продаются

На типовом этаже запроектированы 6 квартир. Лифт — один на весь дом. Интересная особенность дома — на первом этаже запроектированы 4 квартиры: 1 предусмотрена для инвалида-колясочника, еще 3 имеют отдельные наружные входы с прилегающей территории. На придомовой территории будут размещены 16 парковочных мест.

Все квартиры свободной планировки. Система отопления жилого дома — по независимой схеме, в конструкции полов. В качестве нагревательных приборов предусматриваются радиаторы.

Всего в доме запроектировано 58 квартир: 19 однокомнатных, 21 двухкомнатная, 18 трехкомнатных. Сейчас дольщикам предлагаются 30 квартир, расположенных со 2 по 7 этаж. "Однушки" продаются по 3000 рублей за "квадрат", "двушки" — по 2800 рублей/кв.м., "трешки" — по 2600 рублей/кв.м.

Быстро строят. Как сейчас выглядит высотка в Сельхозпоселке, где «однушки» стоят от тысяч

Быстро строят. Как сейчас выглядит высотка в Сельхозпоселке, где «однушки» стоят от тысяч

Напомним, в этом же районе квартиры в новостройках предлагает и частная строительная компания — «ТЕНКинвест». Однокомнатные квартиры в ЖК «Четыре сезона», расположенные со 2-го по 16-й этаж, продаются по цене 3100 рублей за «квадрат», "двушки" и «трешки» (со 2 по 16 этаж) — по цене $1400 за «квадрат».

Быстро строят. Как сейчас выглядит высотка в Сельхозпоселке, где «однушки» стоят от тысяч

 
Теги: Минск
 
 
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В марте УКС Советского района предложил дольщикам 30 квартир в многоэтажном доме в Сельхозпоселке. Стоимость квадратного метра в высотке стартует от 2600 рублей. Мы...
 
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