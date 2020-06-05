|
Быстро строят. Как сейчас выглядит высотка в Сельхозпоселке, где «однушки» стоят от $53 тысяч
05.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В марте УКС Советского района
Общая информация о проекте
«Группа многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения и подземной гараж-стоянкой расположена в квартале улиц Л. Беды, Тиражной, Восточной, Белинского». Застройщик — УКС Советского района. Сейчас продаются квартиры в доме 1-ой очереди строительства. Это 10-этажный односекционный дом, который застройщик обещает построить всего за 8 месяцев.
Какие квартиры и по какой цене продаются
На типовом этаже запроектированы 6 квартир. Лифт — один на весь дом. Интересная особенность дома — на первом этаже запроектированы 4 квартиры: 1 предусмотрена для инвалида-колясочника, еще 3 имеют отдельные наружные входы с прилегающей территории. На придомовой территории будут размещены 16 парковочных мест.
Все квартиры свободной планировки. Система отопления жилого дома — по независимой схеме, в конструкции полов. В качестве нагревательных приборов предусматриваются радиаторы.
Всего в доме запроектировано 58 квартир: 19 однокомнатных, 21 двухкомнатная, 18 трехкомнатных. Сейчас дольщикам предлагаются 30 квартир, расположенных со 2 по 7 этаж. "Однушки" продаются по 3000 рублей за "квадрат", "двушки" — по 2800 рублей/кв.м., "трешки" — по 2600 рублей/кв.м.
Напомним, в этом же районе
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В марте УКС Советского района предложил дольщикам 30 квартир в многоэтажном доме в Сельхозпоселке. Стоимость квадратного метра в высотке стартует от 2600 рублей. Мы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)