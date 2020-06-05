ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Большая партия белорусских пожарно-спасательных машин отправилась в Улан-Батор

05.06.2020 08:38 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Спецтехника на экспорт для безопасности целой страны! Большая партия пожарно-спасательных машин, созданная нашими специалистами из Борисова, отправилась в Улан-Батор. Производство наукоемкое: 25 автоцистерн спроектированы с учетом климатических особенностей Монголии. А это разбежка - зимой минус 40 и летом до плюс 50. Специальные шасси доработал МАЗ.

В этом году борисовчане также реализовали контракт с Казахстаном. Компания обеспечивает пожарной и спецтехникой также МЧС нашей страны. Всего в линейке машиностроителей более сотни различных модификаций автомобилей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спецтехника на экспорт для безопасности целой страны! Большая партия пожарно-спасательных машин, созданная нашими специалистами из Борисова, отправилась в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Умер бывший депутат Василий Хрол
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Lida.Info
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика