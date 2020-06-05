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Золотовалютные резервы за май снизились на 3,7 млн долларов

05.06.2020 09:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2020 года, по предварительным данным, составили 7 879,3 млн долларов (в эквиваленте), снизившись за май на 3,7 млн долларов (на 0,05%) после роста в апреле на 96,4 млн долларов (на 1,2%), сообщается в пресс-релизе Нацбанка.


Фото: Reuters

С начала года резервы снизились на 16,1%, или на 1,5 млрд долларов.

Отрицательное влияние на объем золотовалютных резервов в мае оказало плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 220 млн долларов.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в мае способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также рост стоимости монетарного золота.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2020 года, по предварительным данным, составили 7 879,3 млн долларов (в эквиваленте), снизившись за май на 3,7 млн...
 
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