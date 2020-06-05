Газовые разногласия: Минэнерго Беларуси ждет от «Газпром трансгаз Беларусь» методики

Источник материала: Tut.by

Министерство энергетики Беларуси продолжает взаимодействие по вопросам поставок природного газа с Минэнерго России и компанией «Газпром», сообщили в пресс-службе Минэнерго Беларуси.



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В первых числах июня Минэнерго Беларуси направило письмо в адрес председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера, в котором обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению, в частности, по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года.

«В письме подчеркивается, что разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности возникли между субъектами хозяйствования — ГПО «Белтопагаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», — проинформировали в пресс-службе.

Для урегулирования возникших разногласий, считают в Минэнерго Беларуси, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» должен представить в ГПО «Белтопгаз» методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси.

«Министерство энергетики Беларуси со своей стороны готово обеспечить оперативное рассмотрение данной методики ГПО «Белтопгаз», — добавили в пресс-службе Минэнерго.

Напомним, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил , что компания готова начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения Минском долга за поставленный газ в размере 165,57 млн долларов.

— Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165,57 млн долларов. Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года. Письмо с изложением этой позиции сегодня было направлено министру энергетики Республики Беларусь, — сказал Миллер.

Минэнерго Беларуси в своем сообщении заявило , что Минск не имеет задолженности за импортируемый природный газ, но есть разногласия между субъектами хозяйствования по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.

14 февраля Беларусь подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию страны на 2020 год. Цена была сохранена на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров.

В апреле Минск стал инициировать вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ для Беларуси на фоне падения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ.