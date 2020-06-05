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Золотовалютные резервы Беларуси за май снизились на 0,05% и составляют почти $7,9 млрд
05.06.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Международные резервные активы Беларуси на 1 июня, по предварительным данным, составили $7 879,3 млн (в эквиваленте), сообщили
За май золотовалютные резервы снизились на $3,7 млн (на 0,05%) после роста в апреле на $96,4 млн (на 1,2%).
Отрицательное влияние на объем золотовалютных резервов в мае оказало плановое погашение правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $220 млн.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в мае способствовали покупка иностранной валюты
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.
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Международные резервные активы Беларуси на 1 июня, по предварительным данным, составили $7 879,3 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и...
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